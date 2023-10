Ruhrgebiet: Beliebtes Event kehrt nach Jahren zurück! Besucher können es kaum erwarten

Ein ganz besonders Highlight findet wieder im Ruhrgebiet statt. Nach zwei Jahren Pause dürfen sich die Menschen im Pott auf die Rückkehr eines absoluten Klassikers freuen.

++ Karls Erlebnisdorf bald im Ruhrgebiet? Pott-Stadt mit Hammer ++

Nach der Premiere 2016 fand das Event alle zwei Jahre statt – mit Ausnahme von 2020 natürlich, weil es dann der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Worauf sich das Ruhrgebiet im nächsten Jahr freuen kann, erfährst du hier.

Ruhrgebiet: Beliebtes Event kehrt zurück

Die Metropole Ruhr wird 2024 zum Standort der nächsten Auflage des „Tag der Trinkhallen“. Das beliebte Event der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) geht damit in die vierte Runde, nach 2016, 2018 und der Ausgabe im vergangenen Jahr. Der „Feiertag der Budenkultur“ ist ganz allein den Trinkhallen gewidmet.

Auch interessant: Ruhrgebiet soll neue Seilbahn bekommen – DIESE Stadt haut dafür Millionen auf den Kopf

2024 soll er am 17. August stattfinden und damit wie immer am letzten Samstag in den NRW-Sommerferien. Es warten erneut ein buntes Programm aus künstlerischen Darbietungen – entweder von der Event-Organisation oder von den gut 100 teilnehmenden Buden selbst entworfen.

„Nachfrage ungebrochen“

2022 bot die RTG das Kulturprogramm „anne Bude“ und damit musikalische Darbietungen und Kleinkunst. Egal ob Fußball-Quiz, Live-Musik, Poetry Slam, Grillen oder Kinderschminken. Entlang einer Route konnten Tausende Menschen auf Budentour gehen. Im nächsten Jahr möchte der Veranstalter an den Erfolg der Veranstaltung anknüpfen.

„Die Nachfrage nach einer Neuauflage war auch nach dem letzten Tag der Trinkhallen wieder ungebrochen“, freut sich Geschäftsführer Axel Biermann. „Der Tag der Trinkhallen trifft einen Nerv und stärkt die Identität der Metropole Ruhr, gleichzeitig zeigt er das typische Ruhrgebiet, auf das die Menschen hier besonders stolz sind.“ Biermann möchte die Tradition unbedingt fortsetzen.