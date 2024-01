Ruhrgebiet räumt in Städte-Ranking ab – diese Pott-Stadt landet ganz oben

Na, das ist ja mal eine Auszeichnung fürs Ruhrgebiet! Ehrlicherweise muss man zugeben, dass es in Deutschland schönere Städte gibt als die im Pott. Bei allem Charme locken Berlin, Hamburg, München oder Dresden doch eher Touristen an als Essen, Duisburg oder Gelsenkirchen. Dabei wissen nicht nur Pottler: Das Ruhrgebiet hat so einiges zu bieten!

Eine Studie vom Online-Gutschein-Anbieter Savoo hat ermittelt, welche Großstädte die günstigsten sind. Und das bundesweit! Das Ergebnis kann sich sehen lassen – zumindest für das Ruhrgebiet. Denn unsere Pott-Städte räumen richtig ab.

Ruhrgebiet räumt in Städte-Ranking ab

Eines vorweg: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Berlin. Die Hauptstadt hat die meisten kostenlosen Attraktion (satte 92), viele Unterkünfte für weniger als 100 Euro pro Nacht und relativ günstige Preise für Kaffee und eine warme Mahlzeit in einem (günstigen) Restaurant. Als Ziel für einen Kurzurlaub bietet Berlin also einiges, nicht nur für ausländische Touristen.

Doch schon nach Berlin wartet die erste Pottstadt auf: Duisburg! Zwar hat man vergleichsweise wenige kostenlose Attraktionen (7), dafür schneidet man beim durchschnittlichen Kaffeepreis (mit 2,42 Euro sogar Gesamtsieger der Kategorie), Restaurant-Mahlzeit (zehn Euro), bei der Parkgebühr für den Tagestarif (9,60 Euro) und auch bei der Zahl der Instagram-Beiträge mit Hashtag (1,85 Millionen) sehr gut ab.

Auch Essen und Gelsenkirchen stark

Doch auch Essen auf Platz 3 und Gelsenkirchen (Platz 6) landen im deutschlandweiten Vergleich oben. Beide Städte überzeugen mit günstigen Preisen für Kaffee und Mahlzeiten. Während Essen zudem mit vielen günstigen Unterkünften lockt (75), ist Gelsenkirchen besonders autofreundlich: Ein Tagestarif fürs Parken kostet gerade mal 3,84 Euro.

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

Für die Analyse wurde eine Liste der 30 bevölkerungsreichsten Städte erstellt. Für alle Reiseziele wurde über „Booking.com“ die Anzahl der kostenlosen Attraktionen und über „numbeo.com“ der Preis eines Kaffees sowie die Kosten einer Mahlzeit in einem günstigen Restaurant ermittelt. Für die Parkgebühren galt die Zeit von 9 bis 17 Uhr, als Quelle diente „parkopedia.co.uk“. Also, wer mal nicht weiß, wohin der Kurztrip führen soll: Im Pott gibt es einige günstige Städte!