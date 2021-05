Ruhrgebiet: Obdachloser will trotz Angebot keine Impfung – sein Motiv ist überraschend

Am Mittwochmittag ist es geschafft für Ramon Klein! Der Mann aus Hagen lebt seit zwei Jahren auf der Straße. Soeben hat er seine Corona-Impfung erhalten. Ein kurzer Piks von Impfärztin Dr. Anjali Scholten. Der großgewachsene Mann mit Kappi ist zufrieden. „Ich fühle mich wie vorher - nur mit leichterem Gewissen“.

Ruhrgebiet: Erste Obdachlose erhalten Corona-Impfung

Hagen ist die erste Stadt im Ruhrgebiet, in dem Menschen aus prekären Wohnverhältnissen sich durch mobile Teams gegen Corona impfen lassen können. Rund 160 Menschen haben das Angebot am Mittwoch in Wehringhausen angenommen, am Donnerstag geht es in Altenhagen weiter. Das Land NRW hatte 1.000 Dosen Johnson & Johnson-Impfstoff zur Verfügung gestellt.

Ramon Klein hofft nach der Spritze auf ein Stück Rückkehr zur Normalität. Denn Corona ging nicht spurlos an ihm vorbei: „Der Freundes- und Familienkreis wird weniger, weil man sie ja nicht mehr besuchen gehen kann.“ Immerhin komme er in der Nacht bei Bekannten unter, müsse nicht auf der Straße kampieren.

Ramon Klein lebt seit zwei Jahren auf der Straße. Er wurde in Hagen geimpft. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Sorge um Impffolgen bei Obdachlosen

Auch in Essen wurden seit dieser Woche erste Obdachlose geimpft. Das Team von „Essen packt an“ kümmert sich seit Jahren um Obdachlose in der Stadt. Sie sorgen sich vor allem um eines: „Nach dem langen Winter sind viele Obdachlose gesundheitlich schlecht dran. Deshalb machen wir uns Sorgen, wie die Obdachlosen die Impfung verkraften werden“, schildert Helferin Aina.

Ihr Vorschlag: Nach der Impfung sollten bei Bedarf Übernachtungen in einem Hostel möglich sein. Helferin Betty: „Schon gesunde Menschen fühlen sich nach einer Impfung häufig schlapp und bleiben einige Tage zu Hause. Wir fänden es wichtig, dass Obdachlose bei Bedarf ein solches ,Zuhause auf Kurzzeit‘ nutzen können und nicht ganz ohne Beobachtung sind.“

Anstehen für den Pieks. In Hagen wurden am Mittwoch Menschen aus prekären Wohnverhältnissen geimpft. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

-----------

Mehr Themen:

-----------

Stefan will sich erstmal nicht impfen lassen

Am Suppenfahrrad neben der Essener Marktkirche wartet Stefan. Er hat sich eine warme Mahlzeit abgeholt. Der 44-Jährige erzählt, dass er sich vorerst nicht impfen lassen will: „Ich habe viele Bekannte, die schon geimpft worden sind. Ich persönlich würde mich aber nicht impfen lassen. Ich sehe darin einfach keine Notwendigkeit. Andere sollen bevorzugt werden.“

Stefan (44) aus Essen will sich vorerst nicht impfen lassen – obwohl er könnte. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Natürlich habe auch er die eine oder andere gesundheitliche Einschränkung. Er sagt aber auch: „Im Kern bin ich gesund, schaffe es, nachts unter einem Dach zu schlafen. Ich trinke nicht exzessiv, nehme keinen Drogen. Und ich achte viel auf Hygiene. Ich sehe mich also nicht gefährdeter als andere Menschen. Deshalb lasse ich den älteren und vorerkrankten Menschen den Vortritt.“

„Impfneid ist schrecklich“

Er wolle auch keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, erläutert stattdessen: „Impfneid ist schrecklich. Wir werden ohnehin schief angeguckt. Da will ich nicht noch hören, dass ich mich vorher habe impfen lassen, obwohl es andere nötiger hätten.“