Zukunftsvision im Ruhrgebiet: So soll das Outlet-Center in Marl bald ausehen.

Ruhrgebiet: Ein bisschen wie in Roermond – hier eröffnet schon bald ein neues Shopping-Outlet

Lust auf Schnäppchenjagd? Bald musst du dafür nicht mehr vom Ruhrgebiet ins Outlet-Center nach Roermond fahren!

Denn die günstigen Sonderangebote findest du schon in wenigen Wochen auch bei uns im Ruhrgebiet. Das neue Outlet-Center punktet außerdem mit einer ungewöhnlichen Gestaltung.

Ruhrgebiet: Neues Outlet-Center eröffnet noch im September

Für das Shoppingparadies wird ein Einkaufszentrum umgebaut, das inzwischen in die Jahre gekommen ist. Im „Marler Stern“ in Marl, eins der größten Einkaufszentren in NRW, werden derzeit rund 15.000 Quadratmeter im Obergeschoss neu gestaltet.

Zunächst öffnen die Marler am 10. September zehn bis zwölf Geschäfte in dem Outlet, im nächsten Sommer sollen mit fortgeschrittenem Umbau 70 bis 90 Läden ihre Pforten für die Kunden öffnen.

Dieses besondere Gestaltungselement sorgt für ungewohnte Shopping-Freuden

Welche Marken einziehen werden, haben die Betreiber noch nicht verraten. Das Fashion-Outlet in Marl gehöre nach der Fertigstellung „zu den zehn größten Outlet-Centern Deutschlands“.

Zum dem Zeitpunkt soll auch ein besonderes Gestaltungselement im Outlet Center Marl fertig sein: Ein künstlicher beleuchtete Himmel passt sein Farbenspiel an die Tageszeiten an.

Shoppingparadies im Ruhrgebiet: In Marl entsteht ein Outlet-Center. Foto: Outlet Evolution

Außerdem will das Einkaufszentrum die Shoppingbegeisterten mit 2000 kostenfreien Parkplätzen und guter Anbindung an den Zug- und Busbahnhof locken.

Freude nicht nur bei den Shopping-Fans

Nicht nur bei Schnäppchenjägern sorgt das Center für Begeisterung, sondern auch beim Marler Bürgermeister Werner Arndt: „Die Revitalisierung des Marler Sterns macht Riesenfortschritte“, wird er in einer Pressemitteilung Stadt zitiert.

„Die Entwicklung ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft des Einkaufzentrums und für die gesamte Aufwertung der Stadtmitte im Rahmen unseres integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.“ (vh)