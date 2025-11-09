Bahnlinie im Ruhrgebiet wird für immer verschwinden – Dortmunder horchen auf

Das Aus für den Intercity 34 zwischen Dortmund und Dillenburg ist offiziell beschlossen. Ursprünglich sollte die Deutsche Bahn die Verbindung durch das Ruhrgebiet zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 einstellen, doch nun könnte das Ruhrgebiet den IC 34 schon deutlich früher verlieren.

Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten auf der Strecke. Vor allem Pendler und Reisende aus Ruhrgebiet und Dortmund werden die Entwicklung rund um den Inter-City und möglichen Alternativen im Blick behalten.

Ruhrgebiet: Bauarbeiten erzwingen Ende des IC 34

Wie „come-on.de“ berichtet, stellt die Deutsche Bahn den Intercity 34 bereits ab Juli 2026 ein – sechs Monate früher als geplant. Laut Informationen des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) wird die Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Hagen und Siegen ab Mitte Juli großflächig saniert. Ganze 183 Arbeitstage mit elf Sperrungen sind vorgesehen.

Ein Bahnsprecher erklärte gegenüber „RUHR24„, dass die Bauarbeiten zu erheblichen Einschränkungen im Streckennetz führen werden. Unter anderem gibt es nicht genügend Kapazitäten, um die Züge der Intercity-Linie 34 weiterhin einzusetzen. Zusätzlich sei der IC 34 in der Vergangenheit oft nur schwach ausgelastet gewesen – mit weniger als 100 Passagieren pro Zug.

Insgesamt sollen auf der Strecke zwischen Hagen und Siegen Gleise, Brücken, Tunnel und Oberleitungen erneuert werden. Während der Umbauarbeiten will die Deutsche Bahn den ausfallenden IC 34 ersetzen. Die Regionalbahnen RB 91 und RE 34, unterstützt durch Ersatzbusse, sollen den Personenverkehr weitgehend sicherstellen.

Eine dauerhafte Lösung soll ab Dezember 2026 greifen. Der Regionalexpress 34, betrieben von der WestfalenBahn, soll dann stündlich zwischen Dortmund und dem Siegerland pendeln. Bislang bediente der Dortmund-Siegerland-Express diese Strecke im Zweistundentakt, abwechselnd mit dem IC 34.

RE34 übernimmt die Strecke vorrangig

Mit dem Wegfall der Linie 34 verliert das Ruhrgebiet nicht nur eine Intercity-Verbindung, sondern auch eine bequeme Alternative für Vielfahrer. Fahrgäste konnten den IC 34 bisher auch mit Nahverkehrstarifen und dem Deutschlandticket nutzen. Fortan übernimmt der RE 34 die Strecke im Alleingang und bietet damit eine weniger luxuriöse, aber günstigere Option.

Verkehrsministerien und der Nahverkehrsverband NWL hoffen, dass die zukünftigen stündlichen Verbindungen die Lücke des IC 34 schließen können. Zwischen Dortmund und dem Siegerland bleibt das Ruhrgebiet so angebunden, wenn auch auf abgestufter Komfortebene. Die Baustellen führen unmittelbar zur Umstellung – und zu einer schleichenden Abschiedsstimmung für Bahnreisende in der Region.