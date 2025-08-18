Mann stirbt bei schrecklichem Unfall im Ruhrgebiet – Polizei ermittelt

Tragödie am Sonntagabend (17. August) im Ruhrgebiet. Gegen 20.45 Uhr verunglückte ein Autofahrer (36) aus Reken auf der Wulfener Straße in Dorsten tödlich.

Sein Fahrzeug kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Jetzt ermittelt die Polizei Recklinghausen.

Tödlicher Unfall im Ruhrgebiet

Mehrere Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und leisteten sofort Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Trotz aller Bemühungen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Polizei sperrte die Straße in beide Richtungen und setzte ein Spezialteam zur Untersuchung ein. Um den Unfallhergang zu klären, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Die Wulfener Straße blieb während der Ermittlungen komplett gesperrt. Die Ermittler müssen nun herausfinden, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.