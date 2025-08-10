19-Jähriger baut Bombe im Ruhrgebiet – und sprengt sich selbst in die Luft

Ein 19-Jähriger wurde im Ruhrgebiet bei einer Verpuffung schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hantierte der junge Mann am Samstagnachmittag (9. August) auf einem Garagenhof im Dorstener Stadtteil Holsterhausen mit Chemikalien.

Offebar wollte der junge Mann einen Sprengsatz in der Ruhrgebiets-Stadt bauen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Polizei entschärft Chemikalien im Ruhrgebiet

Vor Ort fanden die Beamten weitere Chemikalien. Spezialkräfte sprengten diese kontrolliert auf einem nahegelegenen Feld. „Für die Bürgerinnen und Bürger bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, hieß es von Seiten des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Straßen rund um den Einsatzort wurden am Abend kurzfristig gesperrt, eine Evakuierung war jedoch nicht nötig.

Auch aktuell: NRW: Mann (41) geht mit Messer auf Kneipenbesucher los – ein Gast stirbt!

Die Polizei nahm den jungen Mann vorläufig fest. Laut Behörden gibt es aktuell keine Hinweise auf ideologische Hintergründe. Der Vorfall sorgt dennoch für Besorgnis. Warum der 19-Jährige Chemikalien lagerte und mit ihnen hantierte, ist nun Teil weiterer Untersuchungen der Behörden.

Mehr Nachrichten:

Ermittler setzen nun alles daran, den genauen Hergang und den Ursprung der Chemikalien im Ruhrgebiet aufzuklären. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.