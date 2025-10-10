Mutter im Ruhrgebiet tot in Wohnung aufgefunden – Fahndung nach Ehemann läuft

Grauenhafte Ereignisse im Ruhrgebiet: In der Nacht zum 10. Oktober 2025 wurde eine 24-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Dorsten entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Bereits am Vorabend gab es in der Wohnung der jungen Mutter einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt. Der Hauptverdächtige: Ihr eigener Ehemann. Die Polizei fahndet nun nach ihm.

Mutter hinterlässt drei kleine Kinder

Der 26-jährige Dorstener hatte nach dem Vorfall ein Rückkehrverbot erhalten. Die Schlüssel zu der Wohnung nahmen ihm die Beamten noch vor Ort ab. Dennoch soll er später wieder an der Adresse gesehen worden sein. Warum er zurückkehren konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Am Abend fanden Polizisten die junge Frau leblos in ihrer Wohnung. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, mit ihr zu sprechen. In der Wohnung entdeckten sie auch die drei gemeinsamen Kinder. Glücklicherweise blieben die kleinen Bewohner im Alter von zwei bis sieben Jahren unverletzt. Das Jugendamt brachte sie in Sicherheit.

Suche nach dem Ehemann

Seitdem sucht die Polizei fieberhaft nach dem tatverdächtigen Ehemann. Er ist 26 Jahre alt, hat dunkle Haare, trägt Bart und war in der Nacht dunkel gekleidet. Zeugen haben ihn zuletzt im Ruhrgebiet gesehen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden dringend erbeten.

Wer etwas weiß, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 melden. Jede Spur könnte entscheidend für die Aufklärung des Verbrechens sein.