Ruhrgebiet: Neuer Laden gesichtet – du errätst nie, was sich hier im Inneren verbirgt

Wenn man im Ruhrgebiet auf dem Weg nach nach Dorsten ins Navi „An der Glashütte 11“ eingibt, dann landet man in einer Straße, an der gefühlteine KfZ-Halle nach der anderen steht. An der einen Stelle sind riesige Berge von Metall-Schrott angehäuft, daneben wird an Autos rumgewerkelt und wieder wenige Meter weiter werden Autoteile angeboten.

Doch inmitten dieses düsteren Industriegebietes hat eine junge Frau nun etwas Farbe und Kreativität gebracht. Denn auf rund 50 Quadratmetern und nach Außen hin ganz unscheinbar, hat Amy Freitag einen ganz besonderen Laden eröffnet. DER WESTEN hat mal vorbeigeschaut.

Ruhrgebiet: Laden feiert Neueröffnung!

„Amy’s ModeMärchen“ heißt der neue Laden „An der Glashütte 11“ in Dorsten. Wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich hier um ein Mode-Geschäft. Von außen ist der Laden noch recht unscheinbar, doch wenn Inhaberin Amy ihre Türen öffnet, dann bekommen Kunden schnell einen Eindruck von der kleinen Märchen- und Modewelt.

Und für die 25-Jährige ist mit der Neueröffnung ebenfalls ein kleines Märchen wahrgeworden. „Meine Mama hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, weil sie immer wusste, wie modebegeistert ich bin. Ich hab lange gezögert, auch wegen des Standortes, aber jetzt bin ich überglücklich.“ Dank den geschickten Handwerker-Händen von Freund Maurice Pauls und dem richtigen Blick der Mama für Deko ist hier ein Mode-Geschäft entstanden.

Inhaberin Amy Freitag eröffnet „Amy’s ModeMärchen“ im Ruhrgebiet. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Ganz spezieller Service für Kunden

„Kunden können hier im Laden sowie online shoppen und ich biete noch an, dass wir gemeinsam in den Großhandel gehen. Dort können sich Kunden direkt ihre Lieblingsklamotte aussuchen“, erklärt Amy Freitag. Das Angebot würde derzeit mindestens jeden zweiten Samstag im Monat stattfinden, eine kurze Nachricht via Instagram würde für eine Terminvereinbarung ausreichen.

Die Auswahl an Klamotten geht von der Konfektionsgröße 36 bis über 48. Preislich liegt der Rahmen zwischen 27 und 59 Euro. Noch ist das Angebot für Frauen deutlich größer als für Männer, doch da will die gelernte Arzthelferin bald ordentlich für Nachschub sorgen. Da Amy Freitag aktuell auch noch Vollzeit arbeitet, hat der Laden nur mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags nach Absprache geöffnet. Auf ihrem Instagram-Kanal werden Kunden regelmäßig über Änderungen bei den Öffnungszeiten oder auch neue Ware informiert.

Wer selbst mal vorbeischauen will, kann das am besten am Samstag (24. August) ab 10 Uhr machen. Dann feiert „Amy’s ModeMärchen“ nämlich offiziell Neueröffnung.