Ruhrgebiet: Vater sperrt Tochter (†3) in Keller – nachdem sie stirbt, wirft er die Leiche in den Rhein-Herne-Kanal

Dieser Fall aus dem Ruhrgebiet ist einfach nur schrecklich und schockierend: Ein Mann (40) erschien auf der Polizeiwache in Dinslaken. Was er zu berichten hatte, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Seine 3-jährige Tochter sei ums Leben gekommen.

Ihre Leiche habe er dann mit Gewichten beschwert – und in den Rhein-Herne-Kanal in der Nähe des Oberhausener Kaisergartens (Ruhrgebiet) geworfen! Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete sofort eine Mordkommission an. Die Hintergründe werden ermittelt, Zeugen werden vernommen und Spuren werden ausgewertet.

Ruhrgebiet: Mann sperrte Mädchen in den Keller

Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der 40-Jährige seine Tochter, möglicherweise als Erziehungsmaßnahme, für ein paar Tage in einen Keller in Dinslaken gesperrt haben. Dort soll er sie mit Essen und Trinken versorgt und immer wieder nach ihr geschaut haben.

Am Sonntag (1. Oktober) stellte er fest: Das Mädchen ist tot! Noch am gleichen Tag habe er dann den Leichnam mit Gewichten beschwert und in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen. Der genaue Ablageort befindet sich zwischen der Rohr-Brücke und der Slinky Springs to Fame-Brückenkonstruktion.

Ruhrgebiet: Feuerwehr konnte Leiche bergen

In der Nacht zu Samstag unterstützte die Oberhausener Feuerwehr mit Tauchern die Ermittler der Mordkommission bei der Suche nach dem verstorbenen Mädchen. Die Taucher fanden das Kind und bargen es. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft obduzierte ein Rechtsmediziner die 3-Jährige am Samstag (7. Oktober). Er stellte fest, dass erbrochener Speisebrei die Todesursache war. Hinweise auf todesursächliche Verletzungen ergaben sich nicht.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an: Zur Aufklärung des genauen Ablaufs können Zeugenaussagen beitragen. Insbesondere interessiert die Ermittler, wer die Ablage des Leichnams in den Rhein-Herne-Kanal am Abend des 1. Oktober (ein Sonntag) beobachtet hat. Unter der Rufnummer 0203 2800 kannst du dich melden, wenn du etwas beobachtet hast.

Haftbefehl erlassen

Der 40-jährige Dinslakener wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung jeweils mit Todesfolge einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige lässt sich von einem Anwalt vertreten. Bisher hat er sich nicht geäußert.