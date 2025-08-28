DHL-Bote prügelt auf Frau im Ruhrgebiet ein – Paketdienst zieht Konsequenzen

Ein DHL-Bote aus dem Ruhrgebiet hat ein Paar in Herne brutal attackiert. Der Auslöser der Eskalation war eine Bemerkung des Paares über das ihrer Meinung nach falsch geparkte Lieferfahrzeug des Mannes. Der Streit entwickelte sich von einem zunächst verbalen Konflikt zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Videos des Vorfalls, die von Augenzeugen aufgenommen und in sozialen Medien veröffentlicht wurden, sorgen mittlerweile für breite öffentliche Aufmerksamkeit und Empörung.

Ermittlungen zur Gewalt im Ruhrgebiet

Nach Angaben der Polizei kam es zunächst zu einer Rangelei zwischen dem 21-jährigen DHL-Boten, der aus Castrop-Rauxel stammt, und dem Paar aus Herne. Beide, eine 42-jährige Frau und ihr 54-jähriger Partner, seien durch den jungen Mann attackiert worden. In einem Video ist zu sehen, wie der Bote die Frau mit einem Faustschlag ins Gesicht trifft und immer wieder nachsetzt. „Ich bin Boxer“, behauptet er dabei selbstbewusst vor laufender Kamera. Auch den Mann, der versucht, seine Partnerin zu schützen, greift der Täter an. Dieser fliegt infolge der Schläge über eine Hecke. Die Brutalität des Angriffs hat viele Menschen im Ruhrgebiet schockiert.

++ Das könnte dich auch interessieren: Kleiner Junge (1) stürzt im Ruhrgebiet aus dem dritten Stock – Lebensgefahr! ++

Der Tatverdächtige beschränkte sich jedoch nicht nur auf den Angriff auf das Paar. Eine Augenzeugin, die das Geschehen von einem Dachfenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite filmte, wurde laut Videoaufnahmen ebenfalls bedroht. Der Polizeisprecher berichtet, dass das Paar durch die Schläge leicht verletzt wurde. Trotz zahlreicher Augenzeugen sei die Ermittlungsarbeit noch nicht abgeschlossen.

So reagiert DHL nun

Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige der Polizei bereits bekannt ist. Er war zuvor wegen Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung auffällig geworden. Die Firma DHL hat sich inzwischen vom Verdächtigen getrennt. Ein Sprecher des Unternehmens äußerte sich betroffen: „Das Video ist uns bekannt und wir sind betroffen von dem, was darin zu sehen ist.“ Das Unternehmen lehne jegliche Form von Gewalt oder aggressivem Verhalten ab und hat direkt Konsequenzen gezogen. Der Mitarbeiter sei entlassen worden. Der DHL-Sprecher betonte, dass weder zum Einstellungszeitpunkt noch später Hinweise auf die Vorstrafen oder die Polizeibekanntheit des Mitarbeiters vorgelegen hätten.

Weitere News:

Dieser Fall zeigt, wie schnell banale Alltagssituationen im Ruhrgebiet eskalieren können. Die starke öffentliche Aufmerksamkeit, die der Vorfall zurecht erhält, verdeutlicht zudem, wie relevant Augenzeugenvideos im Zeitalter sozialer Medien geworden sind. Der Vorfall hinterlässt im Ruhrgebiet Spuren und lenkt den Fokus auf die Frage nach der Gewaltbereitschaft in alltäglichen Konflikten. (mit dpa)

Worauf Bagger jetzt im Ruhrgebiet gestoßen sind, liest du >> hier.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.