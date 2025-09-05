Pendler-Horror in NRW: Bahnstrecke im Ruhrgebiet für mehrere Wochen dicht

Die letzte große Sperrung im Ruhrgebiet ist kaum vergessen, da müssen Pendler und Reisende schon wieder ganz stark sein. Am 5. September startet die Deutsche Bahn in Bochum ein umfangreiches Bauprojekt, das massive Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Essen und Dortmund haben wird.

Für acht Wochen bleibt die zentrale Verbindung zwischen diesen Städten im Ruhrgebiet vollständig gesperrt. Die Strecke, die für den Nah- und Fernverkehr gleichermaßen bedeutend ist, wird bis zum 31. Oktober nicht befahrbar sein.

Deutsche Bahn sperrt Bochumer Hauptbahnhof für Bauarbeiten

Die Deutsche Bahn will Modernisierungsmaßnahmen durchführen. So finden in Bochum Arbeiten am Hauptbahnhof für den Ausbau des RRX (Rhein-Ruhr-Express) statt, der in Zukunft schnellere Verbindungen ermöglichen soll. Außerdem tauschen die Arbeiter in Bochum-Langendreer über fünf Kilometer Schienen aus und erneuern an mehreren Stellen Weichen. In Essen-Kray werden Schallschutzwände errichtet.

Die Sperrung betrifft nicht nur den Nahverkehr, sondern auch den Fernverkehr im Ruhrgebiet erheblich. Sämtliche Fernzüge wie ICE und IC halten nicht am Bochumer Hauptbahnhof. Stattdessen werden sie großräumig umgeleitet, was zu Fahrzeitverlängerungen von bis zu 20 Minuten auf den betroffenen Strecken führt. Gerade für Reisende, die Bochum als Ziel oder Startpunkt haben, bedeutet dies erhebliche Umstellungen.

Viele Ausfälle bei Regional- und S-Bahnen im Ruhrgebiet

Die Situation für den Nahverkehr erweist sich als noch schwieriger. Zehn Regional- und S-Bahn-Linien fallen entweder komplett oder teilweise aus. Darunter sind wichtige Pendler-Verbindungen wie die Linien RE 1 und RE 6, die normalerweise Bochum mit anderen Großstädten in der Region verbinden. Im Details bedeutet das:

S1: Montags bis freitags normaler Verkehr zwischen Dortmund und Essen, an Wochenenden Ersatzbusse

S2: Fährt nur zwischen Essen und Gelsenkirchen, geänderte Abfahrtzeiten

RE 1: Umleitung zwischen Dortmund und Essen, mit Zusatzhalt in Herne, keine Halte in Bochum Hbf und Wattenscheid

RE 6: Keine Halte zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf

RE 11: Keine Halte zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf

RE 16: Keine Halte zwischen Essen Hbf und Hagen Hbf

RE 41: Keine Halte zwischen Bochum West und Bochum Hbf

RB 32: Fährt nur bis Gelsenkirchen normal, dann als S2 weiter

RB 40: Keine Halte zwischen Essen Hbf und Witten Hbf

RB 46: Keine Halte zwischen Bochum West und Bochum Hbf

Die Deutsche Bahn setzt Ersatzbusse ein, um Verbindungen zwischen den Hauptbahnhöfen von Essen, Wattenscheid, Bochum und Dortmund zu ermöglichen. Diese Busse verkehren 24 Stunden am Tag und fahren abends sogar bis nach Hamm. Die Fahrten dauern jedoch erheblich länger als mit den Zügen.

Die Deutsche Bahn will an den Bahnhöfen Essen, Bochum und Dortmund in den ersten Bautagen zusätzliches Personal bereitstellen, um Reisenden bei der Orientierung zu helfen. Informationen zu den Bauarbeiten und Ersatzfahrplänen stehen auf zuginfo.nrw und bahn.de zur Verfügung.