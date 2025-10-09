Tödliche Tragödie im Ruhrgebiet – Mann stirbt nach schrecklichem Unfall

Erschütternder Unfall am Dienstagnachmittag (7. Oktober) im Ruhrgebiet. In Castrop-Rauxel ist ein 47-jähriger Mann ums Leben gekommen, nachdem er in einer Firmenhalle im Stadtteil Bladenhorst von einem Radlader erfasst wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf dem Gelände am Westring.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mann zu Fuß in der Halle unterwegs. Gleichzeitig führten dort zwei Radlader Arbeiten durch. Eines dieser Fahrzeuge erfasste den Fußgänger – offenbar versehentlich. Der Mann geriet unter das schwere Fahrzeug und erlitt tödliche Verletzungen.

Tödlicher Arbeitsunfall im Ruhrgebiet

Sofort eilten Rettungskräfte zum Unfallort in Castrop-Rauxel. Notarzt und Sanitäter leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, doch jede Hilfe kam zu spät. Der 47-Jährige verstarb noch in der Halle. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

++ Gewaltiger Feuerball auf A2 im Ruhrgebiet! Riesen-Rauchwolke über Autobahn ++

Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock und musste von Seelsorgern betreut werden. Für die Anwesenden in der Halle war die Tragödie in Castrop-Rauxel ein einschneidendes Erlebnis.

Mehr Themen:

Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, untersuchen jetzt Polizei und das Amt für Arbeitsschutz. Erste Hinweise sprechen dafür, dass ein tragisches Versehen vorliegt. Eine vorsätzliche Straftat schließen die Beamten aktuell aus.