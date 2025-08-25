„Ich musste ins Pferde-MRT“ – Florian aus dem Ruhrgebiet nahm 170 Kilo ab

„Für eine Untersuchung musste ich einmal in ein Pferde-MRT“, erzählt Florian Pippon im Gespräch mit DER WESTEN. Mit 19 Jahren habe der Castroper so viel gewogen, dass eine Waage im Krankenhaus kapituliert habe. Es habe eine Lkw-Waage benötigt, um sein Gewicht zu ermitteln.

„Das sind so die Momente, die einen zum Nachdenken bringen“, sagt der heute 40-jährige Mann aus dem Rührgebiet rückblickend. Von den ehemals über 300 Kilo Körpergewicht seien mittlerweile 170 Kilo runter. Eine Operation machte das möglich. Doch es gab auch Rückschläge. Im Gespräch mit DER WESTEN berichtet der Mann aus dem Ruhrgebiet von seinem Leidensweg – und wie er anderen Betroffenen heute helfen möchte.

„Du musst was tun – sonst wirst du nicht alt“, habe Florian von seinem Arzt bereits im Jugendalter zu hören bekommen. In der Schule wegen eines hängenden Augenlids gemobbt, habe er seinen Frust in sich hineingefressen – im wahrsten Sinne des Wortes. „Aus Frust wurde dann Gewohnheit“, erinnert der Castroper sich. Morgens einen kompletten Karton Schoko-Müsli mit einem Liter Milch, mittags zwei Gyrosteller, abends zwei Tiefkühlpizzen. „Dazwischen Schokolade und so“, fasst Florian seine gewöhnliche Kalorienaufnahme zusammen.

Und so nahm Florian immer weiter zu. In der Spitze seien es 304 Kilo gewesen. Wegen seines Übergewichts sei er immer weiter gehänselt worden. Florian habe die Hauptschule nach der 9. Klasse abgebrochen. „Dann war ich nur noch Zuhause, habe gar nichts mehr gemacht.“ Schließlich habe seine Mutter eine Reportage über operative Möglichkeiten zur Gewichtsreduktion gesehen – und ihm somit vermutlich das Leben gerettet.

Florian Pippon wog einst über 300 Kilogramm. Foto: Florian Pippon

Schlauchmagen-OP rettet Florian

Nach sehr viel hin und her mit seiner Krankenkasse habe er schließlich eine Schlauchmagen-OP bewilligt bekommen. Dabei wurde ihm ein großer Teil seines Magens entfernt. „Ich hatte vorher ein Magenvolumen von über zwei Litern, danach konnte ich nur noch einen kleinen Becher Joghurt essen“, erklärt Florian. Sein Gewicht ging in der Folge innerhalb kurzer Zeit rapide runter.

Florian Pippon hat über 170 Kilogramm abgenommen. Foto: Florian Pippon

Doch dabei machte der Castroper auch einen Fehler, den er schwer bereuen sollte. Weil die Gewichtsabnahme anfangs wie von selbst funktionierte, verzichtete er auf Sport. Dadurch habe der Körper nicht nur Fett, sondern auch kräftig Muskeln abgebaut. „Das musste ich mir alles mühsam zurückholen“, so Florian. Mittlerweile wiege Florian 130 Kilogramm, beschäftige sich sehr viel mit seiner Ernährung und Sport.

Es sind Erfahrungen und Fehler wie diese, die der Mann aus dem Ruhrgebiet in einer Präsenz-Selbsthilfegruppe in Castrop-Rauxel teilt. Eingeladen sind hier Übergewichtige und Menschen, die sich für eine Magen-und-Darm-Operation interessieren. Die Treffen finden regelmäßig statt. Das nächste ist am Sonntag (31. August) in einem Raum des Agora Kulturzentrums in Castrop-Rauxel.

Auch auf Instagram ist Florian aktiv: „Es gibt so viele Menschen, die unter ihrem Gewicht leiden, sich aber nicht trauen und verkriechen. Es wäre toll, wenn ich zumindest manche davon erreichen kann.“