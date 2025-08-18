Wohnung im Ruhrgebiet in Flammen! Mann muss aus Obergeschoss springen

Ein schwerer Wohnungsbrand sorgte für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Ruhrgebiet. In einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße brach ein Feuer aus. Während sich die meisten Bewohner rechtzeitig retten konnten, musste ein Mann aus dem ersten Obergeschoss springen.

Die Flammen hinterließen nicht nur gravierende Zerstörungen, sondern auch schwere Verletzungen bei einem der Bewohner. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Ruhrgebiet: Mann springt aus brennender Wohnung

In einem Wohnhaus im Ruhrgebiet kam es am Freitagnachmittag (15. August) gegen 15.30 Uhr zu dramatischen Szenen. Alle Anwohner retteten sich rechtzeitig – bis auf einen. Ein 58-Jähriger blieb zunächst in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss gefangen. Kurz darauf sprang er in Panik aus dem Fenster, um sich in Sicherheit zu bringen.

+++ Kreisliga-Spiel in Gelsenkirchen eskaliert! Plötzlich schlagen Spieler aufeinander ein +++

Die Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann sofort ins Krankenhaus. Seine Verletzungen rührten sowohl vom Sprung als auch vom Feuer. Die übrigen Bewohner hatten sich bereits auf die gegenüberliegende Straßenseite in Sicherheit gebracht, als die Feuerwehr eintraf.

Ruhrgebiet: Feuerwehr löscht Flammen, Ermittler suchen Ursache

Während die Feuerwehr den Brand bekämpfte, begannen Kriminalermittler schon am nächsten Tag mit der Untersuchung vor Ort. Die genaue Ursache, warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausbrach, bleibt bisher ein Rätsel.

+++ Essener OB Thomas Kufen redet Tacheles: „Großes Problem mit Thema Messer“ +++

„Abschließende Angaben zur Brandursache können aktuell noch nicht gemacht werden“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Sachschaden wird bereits auf 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen im Ruhrgebiet laufen weiter, um Antworten auf die offenen Fragen zu finden.

Hausbewohner im Ruhrgebiet bleiben erschüttert

Die Anwohner des Hauses stehen nach dem Brand unter Schock. „Es ist furchtbar, was hier passiert ist“, äußerte ein Nachbar betroffen. Hinweise auf vorsätzliches Handeln liegen derzeit nicht vor.

Noch mehr News für dich:

Große Sorge gilt dem verletzten Mann aus dem Obergeschoss, dessen Zustand aktuell medizinisch stabilisiert wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.