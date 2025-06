Drama im Ruhrgebiet: Mann stürzt vom Balkon in die Tiefe – Lebensgefahr!

Tragisches Unglück am Donnerstagabend (12. Juni) im Ruhrgebiet. Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Mann gegen 21.30 Uhr vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Castrop-Rauxel gefallen.

Rettungskräfte eilten sofort zum Unglücksort an der Straße „Im Scheitel“. Hier hatten sich bereits zahlreiche Anwohner und Familienangehörige des Opfers versammelt. Sie alle schauten entsetzt zu, wie die Rettungskräfte den schwerstverletzten Mann abtransportierten.

Sturz-Drama im Ruhrgebiet: Akute Lebensgefahr

Wie konnte der Mann nur vom Balkon im zweiten Obergeschoss stürzen? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Angehörigen des Opfers, sondern auch die Polizei Recklinghausen. Die Ermittler müssen nun die Hintergründe des Unglücks aufklären.

Ein Polizist teilte einem Reporter von „7aktuell“ vor Ort mit, dass das Unglücksopfer sich bei dem Sturz schwerste Verletzungen zugezogen hat und in akuter Lebensgefahr schwebe. Ein Notarzt versorgte den Mann notdürftig an der Unglücksstelle, bevor es mit einem Krankenwagen in eine Spezialklinik ging.

Die Polizei sperrte die Unglücksstelle ab und verwies Angehörige und Nachbarn hinter die Absperrung. Währenddessen öffnete die Feuerwehr einen Gartenzaun, damit der Patient abtransportiert werden konnte.

Rettungskräfte versorgen das Unfallopfer im Ruhrgebiet. Foto: 7aktuell.de

Polizei steht nach Unglück im Ruhrgebiet vor einem Rätsel

Die Ermittlungen zur Unglücksursache stehen noch am Anfang. Hinweise für eine Fremdeinwirkung liegen kurz nach dem Unglück noch nicht vor.

