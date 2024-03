Ruhrgebiet: Traditions-Laden macht plötzlich dicht – Angestellte nach 30 Jahren arbeitslos

Ob Traditionskneipe oder Neueröffnung – vor dem Kneipensterben im Ruhrgebiet scheint kein Gastronom sicher zu sein. Seit der Corona-Pandemie, den steigenden Energiepreisen und spätestens seit der Mehrwertsteuererhöhung wird es immer teurer, ein Lokal zu führen. Gefühlt jede Woche gibt es in NRW neue Hiobsbotschaften von Restaurants, Imbissen oder Cafés, die für immer schließen.

So auch diese Traditionsbäckerei im Ruhrgebiet. Die Bäckerei Schickentanz ist mit mehreren Filialen in verschiedenen NRW-Städten vertreten – und nun insolvent. Zuletzt gab es noch drei Filialen, in Dortmund-Huckarde, in der Dortmunder Innenstadt und in Castrop-Rauxel am Markt. Jetzt kam die bittere Nachricht, die vor allem die Mitarbeiter hart traf.

Ruhrgebiet: Nach 30 Jahren das erste Mal arbeitslos

Schon vorher waren einige Filialen der Bäckerei Schickentanz geschlossen worden. Nach der Insolvenzbekanntgabe sind jetzt auch die restlichen Filialen dran. Vor allem für die Mitarbeiter der Traditionsbäckerei in Castrop-Rauxel kam diese Nachricht überraschend. Die „Ruhr Nachrichten“ waren vor Ort und sprachen mit einer ehemaligen Mitarbeiterin. Per Telefon informierte ihr Chef sie über die überraschende Nachricht, dass sie ab morgen nicht mehr zu Arbeit kommen müsste.

Erst ein Tag vor der Schließung hat die langjährige Mitarbeiterin von diesem Schritt erfahren. Mehr als 30 Jahre lang hatte die Frau in der ortsbekannten Bäckerei im Ruhrgebiet gearbeitet. Am Freitag war sie noch ganz normal arbeiten, am Montag hatte sie schon ihren Job nicht mehr. Nun habe sie echte Existenzängste. „Ich habe das wirklich überhaupt nicht kommen sehen“, erzählte sie gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Traurig und überraschend

In einer lokalen Facebook-Gruppe in Castrop-Rauxel tauschten sich die Anwohner über die Schließung der Bäckerei aus. Viele von ihnen haben seit ihrer Kindheit ihre Brötchen in der örtlichen Bäckerei gekauft. Die meisten sind traurig und bedauern die Schließung, schließlich waren die Brötchen und auch die anderen Produkte in der NRW-Stadt sehr beliebt.

Nicht nur die ehemaligen Kunden bedauern die Schließung. Dass die Frau nie wieder bei Schickentanz im Ruhrgebiet hinter dem Tresen stehen wird, findet sie einfach nur „traurig“.