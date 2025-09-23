Camper-Knall im Ruhrgebiet sorgt für Aufsehen: „Manche beschimpfen mich“

Nach über 20 Jahren müssen Friedhelm und Heike Mariß ihren Wohnmobil-Stellplatz an der Bladenhorster Straße schließen. Der Pachtvertrag läuft wegen geplanter Wohnbauten zum Jahresende aus. Rund 250 Camper verlieren dadurch ihre Abstellplätze, was insbesondere im Ruhrgebiet für Betroffene zu Schwierigkeiten führt.

Die Mariß betrieben zuvor einen Stellplatz an der Herner Straße, der bereits für den Bau eines Lidl-Marktes geschlossen wurde. Viele Camper zog es daraufhin zur Bladenhorster Straße, doch nun bleibt auch dieser Standort nicht erhalten. Ersatzflächen sind im Ruhrgebiet knapp oder überteuert.

Wohnmobil-Stellplätze im Ruhrgebiet werden knapp

Heike Mariß berichtet von verzweifelten Reaktionen ihrer Kunden: „Manche sagen, sie finden es schade. Manche beschimpfen mich, obwohl ich nichts dafür kann und davon lebe.“ Alternativen seien rar, oft teuer und für viele unbezahlbar. Camper im Ruhrgebiet zahlen teils bis zu 360 Euro für Stellplätze.

Die Mariß versuchten gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Castrop-Rauxel bezahlbare Alternativen zu finden. Mehrere Grundstücke wurden überprüft, waren aber ungeeignet. „Wir haben so viel versucht, haben uns so viele Flächen angeguckt, auch in umliegenden Städten. Aber es hat einfach nicht gepasst“, erklärt Heike Mariß.

Die Stadt unterstützte durch Kontakte zu möglichen Grundstückseigentümern, konnte als Vermittler jedoch nur eingeschränkt helfen. Letztlich scheiterten alle Verhandlungen. Für Friedhelm Mariß bleibt daher nur der Rückzug aus der Selbstständigkeit. „Wir hätten den Betrieb aber gerne an unsere Tochter übergeben. Sie hätte ihn sicher erfolgreich weitergeführt.“

Zukunft für Camper im Pott ungewiss

Viele Camper werden in Zukunft wohl ihre Wohnmobile im Stadtgebiet parken müssen, was Konflikte mit Nachbarn auslösen könnte. Einige Kunden, so Friedhelm Mariß, sprechen bereits von Vorfällen wie zerkratzten Fahrzeugen. Auch die Betreiber wissen noch nicht, wo sie ihr eigenes Wohnmobil im Ruhrgebiet abstellen werden.

Der Wegfall der Stellplätze unterstreicht den Boom der Camping-Branche und das wachsende Problem fehlender Abstellflächen im Ruhrgebiet. Trotz wirtschaftlicher Absicherung durch den Lidl-Vertrag bedauern die Mariß, dass ihre langjährige Arbeit so abrupt endet. Den „Behringhauser Gärten“ weichen zu müssen, sei ein schwerer Abschied.

