Ruhrgebiet: Restaurant feiert Neueröffnung – irre, was HIER jetzt ein Schnitzel kostet

Nach nur etwas mehr als einem Monat musste Mario Grube in Bottrop (Ruhrgebiet) das Aus seines Imbisses „Frittengrube“ bekannt geben. Doch auf die Schließung folgt nun bald schon wieder eine Neueröffnung in den Räumlichkeiten in der Gladbecker Straße 21.

In seiner „Frittengrube“ versuchte Grube mit verhältnismäßig günstigen Preisen wie den „billigen Frittchen“ für 3,50 Euro zu locken (hier mehr dazu). Doch nachdem die Imbiss-Eröffnung nun gescheitert ist, setzt der 47-Jährige auf ein ganz anderes Konzept – bei den Preisen könnten manche Kunden mit den Ohren ins Schlackern kommen.

DER WESTEN kennt erste Details zu Öffnungszeiten und der Speisekarte.

Ruhrgebiet: Erster Vorgeschmack auf die Speisekarte

Weg vom Imbissstil hin zum Wirtshaus mit Almcharakter. In der Gladbecker Straße 21 eröffnet bereits am Freitag, den 22. November 2024, das Wirtshaus „Alpenglück“. In einem kleinen, aber feinen Ambiente soll es österreichische und bayrische Spezialitäten auf dem Tisch geben. Inhaber Mario Grube verspricht höherklassiges Essen, aber auch zu einem höherklassigen Preis.

+++ Steeler Weihnachtsmarkt: Neuer Stand spaltet Besucher – „Passt hier nicht hin“ +++

Auf der Speisekarte sollen Kunden künftig Haxen, Käsespätzle, Grünkohl, Gulasch oder auch Kaiserschmarrn finden – und natürlich auch Weißbier vom Fass. Haxen zusammen mit Sauerkraut und Knödel wird es laut Grube für 24,90 Euro geben. Wer anschließend noch einen Kaiserschmarrn essen möchte, bekommt diesen für 12,90 Euro serviert.

Inneneinrichtung im Alpenglück Foto: Mario Grube

DAS soll das Schnitzel kosten

Auch Klassiker wie Schnitzel dürfen nicht fehlen, doch dafür müssen die Gäste etwas tiefer in die Tasche greifen. Das Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren gibt es für 29 Euro – aber wohlgemerkt vom Kalb. Du denkst, das ist teuer? In Essen verlangte ein Gastronom Ende 2023 sogar schon 33 Euro – und das noch vor der Rückkehr der Mehrwertsteuer (hier mehr dazu).

Auch von einem Gericht aus der „Frittengrube“ wollte sich Grube nicht trennen: Currywurst mit Pommes. Doch eine Änderung gibt es und zwar handelt es sich nun um die bayrischen Röstisticks, die es auch bei seinem Mio-Restaurant von nebenan schon gibt. Kostenfaktor: 10,90 Euro.

Noch mehr News:

Ob Qualität, Geschmack und Preis im neuen „Alpenglück“ in Bottrop zusammenpassen, davon können sich Fans der bayrischen und österreichischen Küche ab dem 22. November selbst ein Bild machen.

Die Öffnungszeiten werden für den Anfang immer dienstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr sein. Ein Mittagsangebot schließt Grube gegenüber DER WESTEN für die Zukunft aber auch nicht aus.