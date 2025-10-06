Ruhrgebiet-Familie schmeißt Grill in Wohnung an – mit üblen Folgen

Dramatischer Rettungseinsatz am Sonntagabend (5. Oktober) im Ruhrgebiet. Gegen 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Bottrop ein. Es handelte sich nach ersten Informationen um einen medizinischen Notfall.

Sofort eilte der Rettungsdienst zum Einsatzort im Stadtteil Fuhlenbrock. Als die Einsatzkräfte in der betreffenden Wohnung eintrafen, schlugen sofort die Kohlenmonoxid-Warngeräte aus. Die Einsatzkräfte alarmierten daraufhin sofort die Feuerwehr. Schnell war klar, dass die Familie aus dem Ruhrgebiet einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte.

Ruhrgebiet-Familie landet nach Grill-Abend im Krankenhaus

Denn in den Wohnräumen konnte die Feuerwehr eine gefährlich hohe Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) feststellen. Offenbar hatte die Familie in der Wohnung einen Kohlegrill angeschmissen.

Die Folgen waren übel: Bei insgesamt fünf Personen, darunter drei Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren lag ein erhöhter CO-Wert im Blut vor. Der Rettungsdienst brachte zwei der Familienmitglieder mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Drei weitere mussten zur medizinischen Abklärung in eine Bottroper Klinik.

Feuerwehr handelt sofort und warnt

Derweil rissen die Einsatzkräfte alle Fenster auf und belüfteten die Wohnräume, bis die CO-Konzentration nicht mehr gefährlich war. Die Feuerwehr sprach von einem „unsachgemäßen Umgang mit einem Kohlegrill“ und warnt: „Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas.“ Die Folgen im Körper können verheerend sein: „Es bindet sich im Blut wesentlich stärker an den roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) als Sauerstoff, wodurch es den Sauerstofftransport im Körper blockiert.“

Symptome schon bei geringen Mengen an CO-Konzentration im Bluut:

Kopfschmerzen

Übelkeit

Schwindel

Bewusstlosigkeit

Eine hohe Konzentration ist in kurzer Zeit tödlich. In der Heizperiode kommt es immer wieder zu CO-Notfällen. Der Grund sind meist Defekte oder unsachgemäß betriebene Gasthermen, Kaminöfe oder Heizungen. Immer wieder schmeißen Menschen in der kalten Jahreszeit aber auch Holzkohlegrills in geschlossenen Räumen an. So mussten in deutschen Krankenhäusern in den letzten zehn Jahren 3.500 Menschen mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in deutschen Krankenhäusern behandelt werden.