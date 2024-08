Ruhrgebiet: Café-Inhaber gibt auf – nach nur 9 Monaten

Das Ruhrgebiet verliert ein weiteres Lokal. An dem Café in Bottrop hängt bereits ein Zettel, der die Kunden über das nahende Ende informiert.

Das Cafè Ivy in Bottrop reiht sich in eine traurige Kette von Schließungen ein. Es ist die dritte Schließung innerhalb weniger Wochen in einem kleinen Radius. Die „WAZ“ hat mit dem Inhaber gesprochen und kennt die Hintergründe zum bitteren Aus.

Ruhrgebiet: Bittere Schließung nach nur 9 Monaten!

Als Nicolai Franck im Dezember 2023 mit seinem Café Ivy auf der Gladbecker Straße in Bottrop Neueröffnung feierte, war er noch guter Dinge. Mit dem Lokal, das er nach seinem Hund benannte, erfüllte er sich eigenen Angaben zufolge einen großen Lebenstraum. Doch nach nur neun Monaten ist dieser schon wieder geplatzt.

Wie Franck gegenüber der „WAZ“ erklärte, seien zum einen die Anzahl der Gäste, private Gründe aber auch die Lage des Cafés die Gründe. Das rund 75 Quadratmeter große Lokal ist zwar zentral gelegen, allerdings nicht sofort von Außen einsehbar. Auf Kaffeespezialitäten, Kuchen und kleine Snacks werden die Bottroper schon bald verzichten müssen. Am 31. August 2024 öffnet das Café Ivy zum letzten Mal.

Noch mehr Meldungen:

Auch die Vorgängerin konnte den Laden nicht lange halten. Weitere Einzelheiten zur Vorgeschichte kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.