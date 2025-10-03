Spaziergänger entdeckt Leiche im Ruhrgebiet – er alarmiert sofort die Polizei

Ein Spaziergang im Ruhrgebiet endete mit einem Horror-Fund!

Am späten Donnerstagnachmittag (2. Oktober) machte ein Passant einen Spaziergang auf der Bergehalde „Großes Holz“ in Bergkamen – als er plötzlich eine Leiche entdeckte. Sofort kontaktierte er die Polizei Unna, die den Fundort als Tatort untersuchte.

Leiche im Ruhrgebiet entdeckt

Mit mehreren Einsatzkräften trafen die Beamten am Fundort ein und stuften diesen zunächst als Tatort ein. Die KTU Dortmund (Kriminaltechnische Untersuchungsstelle) untersuchte den Fundort sorgfältig. Die Ermittlungen vor Ort dauerten bis in den Abend und sogar in die frühe Nacht hinein an.

Die Beamten der KTU Dortmund ermittelte stundenlang am Fundort. Foto-Credit: Mauermann / News 4 Video-Line TV Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Es gibt bisher nur wenige Informationen zu dem gefundenen Toten. Ein Sprecher der Polizei Unna bestätigt jedoch gegenüber DER WESTEN, dass es sich um einen Mann handelt. Informationen über das Alter oder die Todesursache liegen allerdings bislang nicht vor.

Identität des Toten ist noch unbekannt

Aktuell wird die gefundene Leiche von der Polizei Unna noch als „unbekannter Toter“ eingestuft, wie der Polizeisprecher erklärt. Im Laufe der kommenden Woche soll eine Obduktion durchgeführt werden, die hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringt.

Weitere Informationen zu den möglichen Todesumständen sind laut Polizei ebenfalls erst in der nächsten Woche zu erwarten.