Ruhrgebiet: Paukenschlag! Diese Pottstadt ist die beliebteste bei Touristen

Wer an Urlaub denkt, dem fallen vermutlich zunächst Länder wie Spanien, Griechenland, Türkei oder Ägypten ein. Dort gibt es traumhaft schöne Orte, an denen es sich Touristen gut gehen lassen können. Doch wie sieht es eigentlich mit einem Urlaub im Ruhrgebiet aus?

Das Ruhrgebiet wird bei Touristen immer beliebter und hat laut Ruhr Tourismus einen neuen Rekord geknackt: Demnach wurden 2024 insgesamt 4,6 Millionen Gäste und 9,1 Millionen Übernachtungen gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 3,1 Prozent. Eine Region war dabei besonders beliebt.

Ruhrgebiet: Diese Pottstadt kommt besonders gut an

Nach Angaben von Ruhr Tourismus kam Dortmund 2024 besonders gut bei Touristen an. Das habe eine Auswertung von Airbnb ergeben. Doch auch eine weitere Stadt kommt richtig gut an.

Demnach wurde Essen vom Reiseunternehmen Booking zum angesagtesten Reiseziel für 2025 gekürt. Welche Stadt des Ruhrgebiets wirklich die schönste ist, dürfte allerdings im Auge des Betrachters liegen. Fest steht: Egal für welchen Ort sich Touris entscheiden, im Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es zu besichtigen lohnt.

Beliebte Pottstädte: Diese Ausflugsziele kommen an!

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet gehören nach Angaben von Ruhr Tourismus unter anderem der Gasometer in Oberhausen, das Dortmunder U, das Planetarium und das Muscial Starlight Express in Bochum und die Zeche Zollverein in Essen. TopGolf in Oberhausen und die Ausstellung Phoenix des Lumières in Dortmund kommen ebenfalls richtig gut an.

Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH, kommt zu dem Entschluss: „Großveranstaltungen, Festivals und Mega-Konzerte sowie diese touristischen Leuchttürme sind das Fundament für die weitere qualitative Entwicklung unserer Region.“