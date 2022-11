Bahn im Ruhrgebiet: Hiobsbotschaft für Pendler – HIER fährt zwei Wochen lang gar nichts!

Wer regelmäßig mit der Bahn durchs Ruhrgebiet pendelt, ist schon Leid gewohnt. Ausfälle, Verspätungen und plötzlich von Anzeigen verschwindende Züge gehören für jeden Berufspendler zu seinem Alltag wie die Mittagspause und der Feierabend.

Daher mögen die meisten nur noch resignierend den Kopf schütteln, wenn sie hören, dass die Bahn in NRW in den nächsten Wochen wieder mal Bauarbeiten und damit verbundenen Veränderungen im Fahrplan ankündigt. Jedoch sieht es diesmal ganz anders aus, denn fast 30 Zugverbindungen sind diesmal von diversen Problemen betroffen.

Bahn im Ruhrgebiet: Bauarbeiten noch und nöcher

Das wäre alles halb so schlimm, wenn es sich die Bauarbeiten auf wenig genutzte Strecken konzentrieren würden. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Stattdessen gibt es die größte Baustelle ausgerechnet auf den Schienen zwischen Essen und Duisburg, eine der meist befahrenen Strecken jeden Tag im Ruhrgebiet.

So fallen etwa in der Zeit von 25. November bis zum 5. Dezember die Verbindungen der RB 33 sowie REs 42, 49 und 15 aus. Fast zwei Wochen lang können sich Pendler also mit Ausfällen und Schienenersatzverkehr rumschlagen – und das auch noch mitten in der Vorweihnachtszeit.

Doch diese Verbindungen sind nicht die einzigen, auf denen Pendler mit der Bahn in NRW Nerven aus Drahtseilen in den nächsten Wochen mitbringen müssen. Hier einer Liste aller Zugausfälle und Umleitungen wegen Bauarbeiten:

RE 16 und RB 40: Vom 25.11. bis 09.12. Gleissperrungen zwischen Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Essen, Gelsenkirchen und Bochum.

RB32: Vom 23.11 bis 02.12. Teilausfälle zwischen Duisburg und Oberhausen.

RB 32 und S2: In der Nacht vom 28. auf den 29.11. kein Halt in Gelsenkirchen.

RB 33: Vom 25.11 bis 05.12 Zugausfälle zwischen Duisburg und Essen Hbf/Essen-Steele.

RB40: Vom 25.11. bis 05.12 Zugausfälle zwischen Essen und Bochum, stattdessen werden Busse eingesetzt.

RE42: Züge fallen am Abend des 24.11. zwischen Essen und Recklinghausen aus.

RE46: Vom 25. bis 26. 11. fallen nachts die Züge zwischen Gelsenkirchen und Bochum aus. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

RE46: In der Nacht vom 28. auf den 29. 11. Zugausfälle zwischen Gelsenkirchen und Wanne-Eickel. Busse werden auch hier als Alternative eingesetzt, fahren aber 13 Minuten früher in Gelsenkirchen ab, als die ursprüngliche Zugverbindung.

RE49: Vom 25.11 bis 05.12 fallen die Verbindungen zwischen Oberhausen und Essen-Steele aus. Schnellbusse fahren stattdessen im 30-Minuten-Takt.

RB51: Ausfall am 27.11. zwischen Gronau und Enschede. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet

RB53: Vom 24.11. bis zum 10.12. Zugausfälle zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Hörde. Auch hier Schienenersatzverkehr aber mit abweichenden Abfahrtszeiten.

RB57: Vom 22.11. bis 23.11. Umleitung von Fröndenberg über Holzwickede nach Dortmund-Hörde, Abfahrt 18 Minuten später als normal.

RB57: Vom 24.11 bis 26.11. Umleitung über Schwerte. Die Halte Dortmund Hbf und Dortmund-Hörde entfallen

RB64: Vom 25.11. bis 28.11. Ausfall zwischen Münster und Altenberge. Der Schienenersatzverkehr fährt in Münster 38 Minuten früher ab.

S1: Vom 25.11. bis 9.12. Zugausfälle zwischen Essen und Bochum. Schienenersatzverkehr

S2: Kein Halt in Gelsenkirchen in der Nacht vom 28. auf den 29.11

S3: Ausfall vom 25.11. bis 05.12 zwischen Oberhausen, Essen Hbf, Essen-Steele Ost.

S6: Vom 25.11. bis 05.12. Ausfälle zwischen Essen Hbf und Kettwig.

Bei dieser Liste fragt man sich eigentlich schon, was in dem Zeitraum auf den Schienen im Ruhrgebiet überhaupt noch unterwegs ist….