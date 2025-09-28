Hinweisschild neben Arztpraxis im Ruhrgebiet sorgt für Gelächter – „Wo war nochmal der Arzt?“

In der Ruhrgebietsstadt Witten sorgt eine ungewöhnliche Beschilderung für Erheiterung. Vor einer Arztpraxis sind zahlreiche Hinweisschilder angebracht, um Patienten den richtigen Weg zu zeigen. Trotzdem gelangen viele irrtümlich zum privaten Nachbareingang.

Ein Foto davon hat im Subreddit „aberBitteLaminiert“ eine Diskussion entfacht, die von sarkastischen Kommentaren und persönlichen Anekdoten nur so wimmelt.

Orientierung im Ruhrgebiet mal anders

Der private Eingang wurde dreimal als solcher gekennzeichnet – sogar mit einem durchgestrichenen „Arzt“-Schild. Dennoch lockt er immer wieder Patienten an. Der Praxiseingang hingegen bekam gleich sechs Schilder, darunter vier mit Pfeilen Richtung „Arzt“. Ein Nutzer kommentierte: „Wo war nochmal der Arzt?“ Doch selbst diese „Hinweisflut“ scheint nur bedingt zu wirken.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Reddit-Nutzer bemängelte: „Die Aufkleber sind ja alle weiß. Wo sind die Signalfarben?“ Ein anderer witzelte: „Ich bin privatversichert, also geh ich nach links.“ Besonders amüsant fand jemand die Idee, wie das Szenario bei einer Augenarztpraxis wäre. Die Kommentare zeigen, dass die Geduld der Anwohner des Ruhrgebiets teils stark strapaziert wird.

Mehr News:

Kuriose Geschichten aus dem Ruhrgebiet

Ein Nutzer berichtet: „Meine Eltern wohnen neben einem Tierarzt. Sogar ohne Küche hatten wir schon Leute vor der Tür.“ Mittlerweile wurden dort die Türen unterschiedlich farbig gestrichen, schreibt „wa.de„. Auch in Witten wäre eine ähnlich kreative Maßnahme möglicherweise hilfreich, um Missverständnisse für Patienten zu reduzieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.