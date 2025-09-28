Hinweisschild neben Arztpraxis im Ruhrgebiet sorgt für Gelächter – „Wo war nochmal der Arzt?“

In der Ruhrgebietsstadt Witten sorgt eine ungewöhnliche Beschilderung für Erheiterung. Vor einer Arztpraxis sind zahlreiche Hinweisschilder angebracht, um Patienten den richtigen Weg zu zeigen. Trotzdem gelangen viele irrtümlich zum privaten Nachbareingang.
Ein Foto davon hat im Subreddit „aberBitteLaminiert“ eine Diskussion entfacht, die von sarkastischen Kommentaren und persönlichen Anekdoten nur so wimmelt.
Orientierung im Ruhrgebiet mal anders
Der private Eingang wurde dreimal als solcher gekennzeichnet – sogar mit einem durchgestrichenen „Arzt“-Schild. Dennoch lockt er immer wieder Patienten an. Der Praxiseingang hingegen bekam gleich sechs Schilder, darunter vier mit Pfeilen Richtung „Arzt“. Ein Nutzer kommentierte: „Wo war nochmal der Arzt?“ Doch selbst diese „Hinweisflut“ scheint nur bedingt zu wirken.
Ein Reddit-Nutzer bemängelte: „Die Aufkleber sind ja alle weiß. Wo sind die Signalfarben?“ Ein anderer witzelte: „Ich bin privatversichert, also geh ich nach links.“ Besonders amüsant fand jemand die Idee, wie das Szenario bei einer Augenarztpraxis wäre. Die Kommentare zeigen, dass die Geduld der Anwohner des Ruhrgebiets teils stark strapaziert wird.
Kuriose Geschichten aus dem Ruhrgebiet
Ein Nutzer berichtet: „Meine Eltern wohnen neben einem Tierarzt. Sogar ohne Küche hatten wir schon Leute vor der Tür.“ Mittlerweile wurden dort die Türen unterschiedlich farbig gestrichen, schreibt „wa.de„. Auch in Witten wäre eine ähnlich kreative Maßnahme möglicherweise hilfreich, um Missverständnisse für Patienten zu reduzieren.
