Ruhrgebiet: Beliebte Kette will neue Filiale eröffnen – plötzlich trifft Kunden der Schlag

Das haben sich viele „Action“-Fans im Ruhrgebiet ganz anders vorgestellt. Am Donnerstag (27. Oktober) sollte die neue Filiale der Non-Food-Discounter-Kette in Castrop-Rauxel eröffnen. Doch als sich die Schiebetüren der neuen Filiale an der Gut-Heil-Straße das erste öffneten, erlebten viele Kunden eine bittere Enttäuschung.

„Schlechte Nachrichten für alle“, begann ein Mitarbeiter der „Action“-Filiale im Ruhrgebiet und verkündete, dass der Laden entgegen aller Erwartung noch keine Genehmigung zur Öffnung erhalten habe. Für die umsonst angereisten Kunden sollte es eine kleine Entschädigung geben.

Ruhrgebiet: Darum konnte „Action“ nicht öffnen

Noch am Vortag hatte das Unternehmen über Facebook versucht, die kurzfristige Verschiebung der Neueröffnung in die Welt zu tragen. Die Rede war von technischen Herausforderungen und administrativen Gründen. Doch nicht alle sollte der Hinweis über Facebook erreichen.

Zahlreiche Kunden versammelten sich deshalb in großer Erwartung auf mögliche Eröffnungsangebote. „Ich dachte, hier gibt es was umsonst“, scherzt Tuncay Kus, Besitzer des benachbarten Friseur-Salons gegenüber den „Ruhrnachrichten“. Seinen Kurz-Clip über die Nicht-Eröffnung der Filiale ging bei „Tiktok“ viral und erreichte mittlerweile 3,5 Millionen Menschen. Immerhin: Mit leeren Händen mussten viele der Kunden nicht nach Hause gehen.

Das ist Action:

Non-Food-Discounter aus den Niederlanden

Betreibt europaweit mehr als 2.000 Filialen

ca. 65.000 Mitarbeiter

„Action“ im Ruhrgebiet entschädigt Kunden

„Als Trost bekamen alle bis 12 Uhr eine Action-Tasche geschenkt“, verriet der selbstständige Friseur den „Ruhrnachrichten“. Viele seien allerdings schwer enttäuscht gewesen. Daran habe auch die geschenkte Tasche nichts geändert. Wann die Filiale nun wirklich eröffnet wird, ist unklar.

Mehr Themen:

Der „Action“-Mitarbeiter ließ sich vor Kunden auf kein Datum festnageln. Auf der Homepage des Unternehmens wird mittlerweile der 5. November als Eröffnungsdatum angegeben. Eine „Action“-Sprecherin teilte auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass Filiale so schnell wie möglich öffnen soll und das innerhalb der nächsten beiden Wochen.

Das niederländische Unternehmen hatte sich für 2022 viel vorgenommen. Gleich 50 neue Filialen sollten in diesem Jahr in Deutschland eröffnen. Nicht immer geht das reibungslos über die Bühne, wie das Beispiel aus Castrop-Rauxel zeigt.