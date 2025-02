Ruhrbahn-Kunden nach Streik-Hammer stocksauer – „Nur noch zum Kotzen“

Es ist eine Nachricht, die Pendler gehörig frusten dürfte: Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, die Essener und Mülheimer Ruhrbahn mit Streiks lahm legen zu wollen.

Am Mittwoch (12. Februar) sollen Arbeitnehmer der Ruhrbahn ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi angekündigt hat. Der Streik wird einen Großteil des öffentlichen Nahverkehrs in sowohl Essen als auch Mülheim lahmlegen. Kunden sind stocksauer.

Ruhrbahn: Verdi ruft zu Streik in Essen und Mülheim auf

„Der Personalabbau in der Vergangenheit und der extreme Fachkräftemangel belastet die Beschäftigten. Die Arbeitsverdichtung steigt ständig und bringt die Kolleginnen und Kollegen an ihre Grenzen“, begründet Vera Winnemund, die Bezirksgeschäftsführerin von Verdi, den Streik. Der öffentliche Dienst soll für Beschäftigte, wie die der Ruhrbahn, durch „eine deutliche Gehaltsanhebung“ attraktiver gemacht werden (mehr Informationen zum Streik findest du in diesem Artikel).

Der geplante Streik, zu dem Verdi aufruft, stößt auf gespaltene Meinungen im Netz. In den Kommentaren eines Facebook-Beitrags, in dem die Ruhrbahn über die Fahrplaneinschränkungen informiert, diskutieren die Kunden heftig. Viele können es nicht fassen, dass der öffentliche Nahverkehr erneut bestreikt wird, andere stimmen den Forderungen der Gewerkschaft jedoch zu.

„Und ihr erwartet Solidarität?“

„Streiken, streiken, streiken. Wofür?“, wütet ein Nutzer auf Facebook, der die Pläne von Verdi als „nur noch zum Kotzen“ beschreibt. Eine weitere Userin schreibt: „Die, die auf euch angewiesen sind, weil sie alt oder behindert sind, sind immer die Dummen. Und ihr erwartet Solidarität?“

Doch einige Kunden befürworten den Streik auch. „Volle Solidarität mit allen Streikenden!“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Ein Nutzer argumentiert: „Also jeder der sich über den Streik beschwert sollte sich mal informieren, was Gewerkschaften erreicht haben und wenn es diese nicht mehr gibt wie es in unserer Arbeitswelt aussehen würde“.

Eins ist klar: Der Ruhrbahn-Streik durch Verdi stößt auf gespaltene Meinungen. Viele Kunden sind stinksauer, andere wiederum sehen die Notwendigkeit in der Lahmlegung des öffentlichen Nahverkehrs.