Todes-Drama an der Ruhr: Mann stürzt beim Pinkeln in den Fluss – tot!

In der Nacht auf Sonntag (12. Oktober) ist in der Ruhr ein Mann ertrunken. Nach Informationen von DER WESTEN soll sich das Drama in der Gegend der Stadt Iserlohn zugetragen haben, die an der Lenne, einem Nebenfluss der Ruhr, liegt.

Mann ertrinkt in der Ruhr

Der 39-jährige Angler hatte sich mit Freunden zum Grillen und Feiern getroffen, erfuhrt die Deutsche Presse-Agentur dpa am Sonntag von einem Polizeisprecher am Sonntag sagte. Als er am Ufer pinkeln wollte, stürzte er in den Fluss. In der Dunkelheit der Nacht hatten seine Freunde keine Chance, ihn im Wasser zu finden.

Auch die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem verunglückten Angler nicht mehr helfen. Eine Drohne fand den leblosen Körper des Vermissten schließlich im Wasser – der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Ermittler der Polizei versuchen nun, den genauen Ablauf der Tragödie zu rekonstruieren. Stand jetzt gebe es keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden.

