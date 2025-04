Ruhr in Love 2025: Jetzt wird die Nachricht offiziell – Besucher außer sich

Darauf haben Fans von Techno, House und Hardcore im Ruhrgebiet gewartet: Das Elektro-Festival „Ruhr in Love“ ist bald zurück! Am 5. Juli 2025 dreht das Festival zum 22. Mal die elektronische Musik auf. Rund 35.000 Besucher werden zum Festival im OlgaPark in Oberhausen erwartet.

30 Floors und rund 300 DJs – bei Ruhr in Love gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Elekro-Fans die Sau rauszulassen. Und nun steht das Line-up endlich offiziell fest. Klar ist: Das Tagesfestival bringt die Familie der elektronischen Musik zusammen.

Ruhr in Love 2025: Jetzt ist es offiziell

Am 5. Juli trifft die komplette Bandbreite der elektronischen Musik im OlgaPark im Oberhausen aufeinander. Bei Ruhr in Love schallen sowohl Techno als auch House oder Trance über das Festival-Gelände. Jetzt gab der Veranstalter „I-Motion“ das offizielle Line-up bekannt.

Auf dem Floor von „Sunshine Live“ können Fans sich auf Aquagen und Da Hool Tracks der 2000er wie „Ihr seid so leise“ oder „Meet Her at the Love Parade“ freuen. Der „Ocean Electro“ Floor präsentiert mit Quicksilver ein wahres Urgestein der elektronischen Musik und Jung & Wild meets Ibiza World Tour haben Scooter Bandmitglied Jay Frog mit an Bord! Techno-Fans können sich auf der Stage der Melodienschmiede e.V. unter anderem auf Nick Schwenderling freuen.

Das sind die Main-Acts

Das Festival setzt auf Abwechslung, anstatt auf eine riesige Monster-Bühne. Daher gibt es zwei Hauptbühnen – die „Center-Stage“ und „Klaudia Gawlas & Friends“. Top-Acts wie Gestört Aber Geil, Harris & Ford oder Neelix sind auf der „Center-Stage“ zu finden. Auch BENNETT, Noel Holler, Jasmin Blust und Basti M. gehören auf die „Center-Stage“. Star-DJane Klaudia Gawlas bringt internationale Bekanntheiten mit sich nach Oberhausen. DJ Rush, Mha Iri, Per Pleks, Kalte Liebe oder A.N.I. wollen ihre Bühne zum Beben bringen.

Das gesamte Line-up kannst du auf der Website von Ruhr in Love finden. Die Tickets, mit denen du am Veranstaltungstag im gesamten VRR-Raum kostenlos mit Bus, Straßenbahn und Nahverbindungszügen fahren kannst, kosten 44 Euro. Comfort-Tickets mit Fast-Lane Entry, Access zur Comfort Lounge und extra Bereichen an der „Center-Stage“ kosten 89 Euro.