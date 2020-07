RTL-Team in Köln feige angegriffen – steckt diese Verbrechergruppe hinter der Attacke?

Köln. Attacke auf ein RTL-Fernsehteam in Köln!

Am Dienstagmittag war das RTL-Team auf der Rastatter Straße im Ortsteil Ostheim unterwegs, um dort Recherche- und Dreharbeiten durchzuführen. Doch dann wurde die Gruppe zum Opfer einer feigen Attacke – und die Polizei Köln hat bereits einen Verdacht.

Köln: RTL-Team angegriffen – Polizei mit krassem Verdacht

Es war gegen 14 Uhr, als plötzlich ein grauer Daimler vor dem Van des RTL-Teams zum Stehen kam und das Fahrzeug des Senders am Wegfahren hinderte. Aus dem Auto sollen eine Frau (28) und ein Mann (25) ausgestiegen und anschließend auf den RTL-Van losgegangen sein.

Mit Tritten und Schlägen beschädigten sie das Fahrzeug, die Teammitglieder wurden nach ersten Ermittlungen wohl nicht verletzt.

Die mutmaßlichen Angreifer sind der Polizei Köln bereits wegen eines Großeinsatzes von vor rund zwei Wochen bekannt. Die Beamten halten es nach ersten Erkenntnissen offenbar für möglich, dass der Einsatz und der Angriff auf das RTL-Team im Zusammenhang stehen.

Diebstahl und Geldwäsche: Stehen die Angreifer in Verbindung zu einer Verbrechertruppe?

Am 24. Juni kam es in Köln, Hessen und Paris nach mehrmonatigen verdeckten Ermittlungen zu mehreren Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Sechs Frauen (20 bis 53 Jahre alt) und zwei Männer (20 bis 28 Jahre) wurden festgenommen. Zusätzlich wurden Luxusgüter wie Autos und Uhren mit einem Gesamtwert von rund 160.000 Euro sowie Immobilien im Wert von 2,4 Millionen Euro beschlagnahmt.

Die Beschuldigten sollen zum Teil mehrtägige Einbruchstouren in ganz Deutschland durchgeführt haben und unter anderem Seniorinnen und Senioren ausgeraubt haben, erläutert Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. „Nach Zeugenaussagen klingelten sie bei den Opfern und lockten sie unter einem Vorwand aus ihren Wohnungen. Mittäter nutzten die Situation, um mit selbstgebautem Einbruchswerkzeug in die Privaträume einzudringen und Wertsachen wie Gold, Schmuck und Bargeld zu entwenden.“ Das erbeutete Vermögen wurde verwaltet und gewinnbringend auch in Immobilien für die Vereinigung angelegt, so Bremer.

Die beiden Angreifer auf das RTL-Team sollen aus dem persönlichen Umfeld der beschuldigten Personen aus jenem Fall angehören. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei Köln. (at)