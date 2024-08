RTL dreht Serien-Kracher im Ruhrpott! HIER entsteht die deutsche Version eines US-Hits

Das Ruhrgebiet wird zum Drehort eines absoluten Serien-Events!

Demnächst macht ein Filmproduktions-Team in Duisburg und Gelsenkirchen Halt, um dort eine neue Serie für den Streamingdienst RTL+ zu drehen. DER WESTEN hat bereits erfahren, um was für ein Projekt es sich dabei handelt – und diese Information wird jeden Serien-Fan hellhörig machen.

Denn hier im Ruhrgebiet entsteht tatsächlich die deutsche Version eines aktuellen Serien-Hits aus den USA!

RTL dreht Serien-Kracher in Duisburg und Gelsenkirchen

Wer am Montag (26. August) auf der Mühlenfelder Straße in Duisburg-Laar unterwegs ist – oder auf der angrenzenden Stahlstraße in Untermeiderich – der muss sich zwischen 8 und 15 Uhr auf Straßensperren einrichten. Als Grund nannte die Stadt Duisburg „Dreharbeiten für eine Fernsehproduktion“. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Daraufhin hakte DER WESTEN nach. Unsere Redaktion wurde dabei an die Produktionsfirma „Zeitsprung Pictures“ weiter verwiesen, in deren Portfolio beispielsweise die Netflix-Serie „Kleo“ mit Jella Haase und die ARD-Miniserie „Oktoberfest 1900“ auftauchen.

Aber jetzt drehen sie in Duisburg – aber auch in Gelsenkirchen (genauer Drehtermin nicht bekannt) – einen neuen Serien-Kracher für RTL+. Und dabei handelt es sich um nichts Geringeres als eine deutsche Neuauflage eines US-Serien-Hits!

Deutsches „Euphoria“-Remake entsteht in NRW

Bereits im Februar 2022 kündigte „Zeitsprung Pictures“ an, dass man ein deutsches Remake der US-Serie „Euphoria“ entwickeln wolle, die sich mit einer Gruppe Highschool-Schülern inmitten eines Sumpfes aus Sex, Drogen und Gewalt befasst. Die HBO-Produktion mit Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi und Sydney Sweeney wurde in den USA zum Mega-Erfolg, räumte bereits neun Emmys – die „Oscars“ für TV-Serien – ab. Im Jahr 2019 erschien die erste Staffel, die Dreharbeiten für die dritte Staffel sollen 2025 beginnen.

Doch schon jetzt rollen bereits an mehreren Orten in NRW die Kameras für den deutschen Ableger „Euphorie“. Gedreht wird hauptsächlich in Duisburg, Gelsenkirchen, Köln und Remagen. Bei einem Casting-Aufruf wurden bereits Hauptdarsteller und rund 3.000 Komparsen für aufwendige Party-Szenen gesucht – unter anderem sollen ein Rave, eine Schaumparty und eine große Karnevalsparty inszeniert werden.

„Euphorie“ soll im Jahr 2025 bei RTL+ erscheinen. Im Mittelpunkt der Story steht die 16-jährige Mila, die nach einem Psychiatrie-Aufenthalt wieder zurück ins Leben finden muss – und dabei in einem wilden Freundeskreis landet, in dem ebenfalls jeder mit tiefsitzenden Problemen zu kämpfen hat.

Weitere Informationen zu der aufwendigen Produktion will RTL in den nächsten Wochen verkünden.

Das US-Original „Euphoria“ ist in Deutschland bei Sky und WOW abrufbar.