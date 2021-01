Rossmann in NRW: Mitarbeiterin macht gefährliche Entdeckung in Drogerie – sie muss SOFORT handeln

Unglaubliche Szenen bei Rossmann in Hagen (NRW)!

Vor einigen Monaten war es noch das wertvollste Gut überhaupt in der Coronakrise, jetzt musste es dran glauben: Klopapier ist in einer Rossmann-Filiale in NRW in Brand geraten.

Rossmann in NRW: Mitarbeiterin entdeckt brennendes Klopapier

Eine Drogeriemitarbeiter bemerkte am Dienstag zunächst, dass Toilettenpapier qualmte, Sie wurde sofort aktiv und schnappte sich eigenhändig einen Feuerlöscher, um die qualmenden Klorollen zu löschen.

------------------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

NRW: Verbot droht! DAS darfst du vielleicht bald in deinem eigenen Garten nicht mehr machen

Bewegungsradius in NRW: 15 km von deinem Wohnort – so weit dürftest du dann noch gehen

Düsseldorf: Randalierer treibt sich am Hauptbahnhof rum – unfassbar, was er einer Verkäuferin antut

Winterberg/NRW: Neuschnee im Sauerland erwartet – doch Wintersportorte riegeln alles ab

------------------------------

Doch der Brand ließ sich nicht so einfach selbst kontrollieren. Sie verließ schließlich fluchtartig mit zwei weiteren Mitarbeitern die Filiale an der Schwerter Straße in Hagen.

Zuvor hatten sie schon die Feuerwehr gerufen, die den Brand dann auch löschte. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei einen Tag später mit. Die Rossmann-Mitarbeiter mussten noch vor Ort von einem Notarzt behandelt werden.

--------------------------------

Das ist Rossmann:

die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands

hat seinen Sitz in Burgwedel (Niedersachsen)

wurde 1972 vom damals 25-jährigen Dirk Roßmann als „Markt für Drogeriewaren“ in Hannover gegründet

verfügt in Deutschland über fast 2.200 Filialen mit rund 33.400 Mitarbeitern

hat auch Filialen in Albanien, Polen, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie im Kosovo und in der Türkei

------------------------------

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen, da ein „Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann“, heißt es. Hast du etwas beobachtet und kannst du der Polizei Hinweise geben? Dann melde dich unter 02331/986 2066 bei den Beamten. (js)