Rosenmontagszug Köln: Jecken können es nicht fassen – plötzlich tauchen SIE auf

Alaaf, heißt es in diesen Tagen wieder in Köln. Am 3. März zieht der Rosenmontagszug wieder durch die Stadt. Mit dabei sind zahlreiche Jecken, die ihre Kamelle in die Menge werfen. Und unter das Karnevals-Volk haben sich auch SIE gemischt…

Buntes Treiben in Köln! Der WDR überträgt das Spektakel live. Der Rosenmontagszug ist DAS Highlight für die Kölner. Kein Wunder also, dass sich auch Prominente unter das feiernde Volk mischen.

Niemand Geringeres als die Geissens sind es, die von einem Umzugswagen die Jecken begrüßen. „Robert und Carmen sind da“, freut sich Moderator Guido Cantz, der das Spektakel kommentiert. Und auch Davina und Shania sind mit am Start, schmeißen fleißig Kamelle in die Menge. Opa Reinhold Geiss lässt sich den Kölner Karneval ebenfalls nicht entgehen. „Auf so einem Wagen parken die normalerweise ihren Heli“, schmunzelt WDR-Reporterin Sabine Heinrich.

„Also, das ist für mich der absolute Hammer. Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen, wie toll das ist, die Leute da jubeln zu sehen, ‚Kamelle‘ rufen. Man kann sie mit Kamelle glücklich machen“, betont Carmen Geiss anschließend im Interview.

Karneval in Köln: Traurige Bilder aufgetaucht

Die Stimmung in Köln ist ausgelassen. Weniger ausgelassen sind diese Bilder: Ein Video zeigt das ganze Unheil, was sich rund um Karneval abspielt: überfüllte Plätze, Müllberge und Feierende, die sich übergeben müssen. Auf Instagram und Tiktok sorgen diese Bilder für heiße Diskussion (wir berichteten).

