NRW: Roland Kaiser mit schlechten Nachrichten für seine Fans – doch es gibt noch Hoffnung

Roland Kaiser geht auf Deutschland-Tournee und macht dabei auch einige Zwischenstopps in NRW. Doch die Tickets für die Tour sind hart umkämpft.

Wie Roland Kaiser nun bekanntgab, ist das erste Konzert in NRW für 2022 bereits restlos ausverkauft.

Für Roland Kaiser-Fans aus NRW gibt es eine schlechte Neuigkeit! (Archivfotos) Foto: IMAGO

Roland Kaiser-Konzerte in NRW: In Münster sind alle Karten weg

Wie der Schlager-Star nun auf Instagram bekanntgab, schauen alle, die sich noch eine Karte für das Roland Kaiser-Konzert auf dem Domplatz in Münster sichern wollten, in die Röhre! „Sold out!“, heißt es in der Insta-Story des 69-Jährigen. Für Roland Kaiser selbst natürlich eine tolle Nachricht. „[Meine] Fans sind die treusten Fans!!! Es wurden aus dem Vorjahr keine Karten zurückgegeben und somit ist das Konzert komplett ausverkauft“, schreibt er stolz und ergänzt: „Ich freue mich auf euch!“

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin als Ronald Keiler geboren

Seinen Durchbruch hatte Roland Kaiser mit dem Song 'Santa Maria'

Roland Kaiser schrieb schon Songs für Peter Maffay, Nana Mouskouri oder Karat

Mit Maite Kelly feierte Roland Kaiser zuletzt große Erfolge

Für treue Fans aus Münster ist hingegen das ausverkaufte Konzert natürlich eine schlechte Nachricht – sofern sie noch nicht zugeschlagen haben.

Roland Kaiser-Konzerte in NRW: Noch Karten in Köln, Dortmund und Co verfügbar

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten, denn natürlich ist „ROLAND KAISER - Meine große Geburtstagstournee 2022/2023“ lang, und Münster nicht sein einziger Halt in unserem schönen Bundesland.

Hier alle Roland Kaiser-Konzerte der Tour 2022/2023 in NRW im Überblick:

13.08.2022, 19 Uhr: Bonn (Tickets verfügbar)

21.08.2022, 20 Uhr: Münster (ausverkauft)

18.11.2022, 19 Uhr: Halle/Westfalen (Tickets verfügbar)

20.11.2022, 19 Uhr: Düsseldorf (Tickets verfügbar)

03.03.2023, 20 Uhr: Oberhausen (Tickets verfügbar)

04.03.2023, 20 Uhr: Köln (Tickets verfügbar)

05.03.2023, 19 Uhr: Dortmund (Tickets verfügbar)

Sollte der Andrang überall so groß sein wie in Münster, dürften auch die übrigen Konzertkarten schnell vergriffen sein. Wer Roland Kaiser also in NRW sehen will, sollte vermutlich schnell sein.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Konzerte trotz eskalierender Corona-Lage alle stattfinden können. Wer weiß, vielleicht sieht die Welt 2022 ja schon ein bisschen besser aus! (alp)

