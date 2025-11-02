Zwei Euro Eintritt für Outlet Roermond: Geht’s noch?

Schon der Klang des Namens Roermond dürfte bei Shopaholics für leuchtende Augen sorgen. Nicht unbedingt wegen der Stadt selbst. Die ist zwar auch süß, mit ihrem großen Marktplatz und den kleinen Restaurants. Nein, die Augen leuchten aber eher wegen des Outlets. Ob Burberry oder Breitling, Adidas oder Nike, Dolce & Gabbana oder Gucci … die Namen der Designer-Labels sind groß, die Preise zumeist vergleichsweise klein. Und so strömen jedes Jahr Millionen in die 61.000-Einwohner-Stadt an der deutsch-niederländischen Grenze.

Für die Betreiber des Outlets ein riesiges Geschäft, die Anwohner jedoch stöhnen. Lange Staus an den Wochenenden oder Feiertagen, und auch die Betreiber der Geschäfte in der Innenstadt selbst, haben nur bedingt etwas von den Besucherströmen gen Outlet.

Outlet Roermond will wachsen

Das jedoch soll nun noch größer werden. So berichtet die „Rheinische Post“, dass der Betreiber, die „McArthurGlen Group“, das Outlet signifikant vergrößern will. Ein Plan, der die konservativ-liberale Partei VVD nun auf den Plan ruft. „Roermond ist mehr als nur ein Einkaufszentrum an der N280“ heißt es von der VVD.

Dessen Fraktionsvorsitzender Jonathan Felix erklärt nun laut „RP“, dass Erfolg „kein Freibrief für grenzenloses Wachstum“ sei. Und dass man gerne an dem Erfolg teilhaben wolle. Sein Vorschlag: Outlet-Geschäfte im Stadtzentrum, ein Parkplatz entlang der N280 mit Shuttle-Service in Richtung Outlet, und eine Art Touristensteuer von zwei Euro.

Parkgebühren stetig gestiegen

Während die ersten Vorschläge noch durchaus sinnvoll klingen, wirkt letzterer mehr als absurd. Zwei Euro, um Einkaufen zu dürfen? Geht’s noch? Reicht es nicht, dass die Park-Preise in den vergangenen Jahren gestiegen sind? Mittlerweile zahlen diejenigen, die mit dem Auto gen Outlet reisen, sieben Euro für einen Parkplatz. Möchte man näher an den Geschäften parken, auf sogenannten Premium-Parkplätzen, liegt die Gebühr gar bei 12,50 Euro. Zum Vergleich: Im Designer-Outlet Berlin ist das Parken kostenlos.

Warum also noch einmal zwei Euro mehr? Welchen Mehrwert hat der zusätzliche Obolus für den Besucher? Ja, zwei Euro sind überschaubar, wenn man sieht, was man im Outlet ausgibt. Dennoch wären die doch besser in eine Frikandel oder eine Pommes bei einem Besuch in der Innenstadt investiert. Und davon hätten dann auch wieder die Einzelhändler etwas.