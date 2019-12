Robbie Williams: Superstar gibt einziges Deutschlandkonzert – in NRW!

Bonn. Es dürfte ein Highlight werden für alle, die sich in den Teeniejahren die Augen ausgeheult haben, weil Take That sich getrennt haben. Denn Robbie Williams geht wieder auf Tour. Und macht genau einen einzigen Halt in Deutschland.

Und dieser führt den Weltstar nach NRW. Genauer gesagt kommt Robbie Williams nach Bonn. Ja, richtig gelesen: Bonn!

Robbie Williams macht genau einen Halt in Deutschland

Aber wieso ausgerechnet dorthin?

Anlässlich des Jubiläumsjahrs zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven lässt es sich anscheinend auch ein Pop-Sänger nicht nehmen, dort aufzutreten.

Am 18. Mai singt Robbie Williams deswegen auf der Bonner Hofgartenwiese.

55 Euro kosten die Tickets im Vorverkauf

Der offizielle Vorverkauf hat am 19. Dezember begonnen, Karten kosteten ab 55 Euro. Innerhalb weniger Minuten war das Konzert bereits ausverkauft.

Telekom-Kunden konnten schon ab dem 16. Dezember vergünstigte Tickets ab 45 Euro in allen bekannten Vorverkaufsstellen ergattern.

Wer kein Ticket bekommt: Die Telekom überträgt den gesamten Abend im Livestream.

Robbie Williams ist als Popstar willkommen

Der Grund, warum Robbie Williams für den Veranstalter so gut ins Konzept passt: „Vor 250 Jahren war Beethoven ein Popstar“, sagt Timotheus Höttges, Chef der Telekom. Daher sei es kein Problem, sondern erwünscht, dass ein heutiger Popstar ebenfalls auftritt.

Auch ein Auftritt des chinesischen Starpianisten Lang Lang gehört zum Kulturprogramm, mit dem sich die Telekom an den Feiern zum 250. Geburtstag des 1770 in Bonn geborenen Komponisten beteiligt. Lang Lang wird am 9. September 2020 mit dem US-amerikanischen DJ Steve Aoki in Berlin klassische und elektronische Musik verschmelzen lassen, wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte.

Vollendung von Beethovens 10. Sinfonie

Eine zentrales Telekom-Projekt ist die „Vollendung“ von Beethovens nur in Bruchstücken vorliegender 10. Sinfonie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz. Das Programm soll diese Skizzen im Stil Beethovens zu musikalischen Sätzen erweitern. Werke anderer Komponisten wie Johann Sebastian Bach werden auch berücksichtigt. Die mögliche Version der 10. Sinfonie hat am 28. April Premiere im Forum der Telekom in Bonn. (dpa/fb)