AfD-Spitzenkandidat gestorben – Wahl in NRW-Stadt verschoben

Die Stadt Rheinberg informiert, dass die Kommunalwahl in den Bezirken 2.0 und 8 abgesagt werden muss: „Grund dafür ist der Tod des AfD-Kandidaten Wolfgang Seitz, der in dem genannten Stadt- beziehungsweise Kreiswahlbezirk als Direktkandidat aufgestellt worden war und die Reserveliste anführte.“ Seitz wurde 50 Jahre alt.

Alle bisher ausgestellten Wahlscheine in diesen Bezirken verlieren damit ihre Gültigkeit.

Die AfD muss nun einen neuen Kandidaten für die betroffenen Wahlbezirke nominieren. Dafür hat die Aufsichtsbehörde eine Frist gesetzt. Ein zusätzlicher Wahlausschuss findet dazu am 26. August um 17 Uhr statt. Danach werden die neuen Wahlunterlagen erstellt und allen betroffenen Wählern automatisch zugeschickt.

Die Stadt weist darauf hin, dass die alten Briefwahlunterlagen nicht mehr verwendet werden dürfen. Sollte dies dennoch geschehen, wäre die Stimmabgabe ungültig. Bürger, die ihre Unterlagen noch nicht abgeschickt haben, sollen warten, bis neue eintreffen. So wird sichergestellt, dass nur die gültigen Unterlagen verwendet werden.

Wegen des Kandidatenwechsels der AfD wird die Wahl in den genannten Bezirken als Nachwahl gewertet. Der Wahltermin dafür ist bereits festgelegt: Die Nachwahl findet am 14. September statt, taggleich mit der Hauptwahl. Die Bekanntgabe hierzu erfolgte durch die Aufsichtsbehörde im Amtsblatt Nr. 36 vom 21. August, berichtet die „Rheinische Post„.

Alle Wähler können sich bei Fragen an das Wahlbüro der Stadt Rheinberg wenden. Persönlich ist es im Stadthaus am Kirchplatz 10, Raum 10 erreichbar. Alternativ kann man das Büro telefonisch unter 02843 171-450 oder per E-Mail unter „wahlen@rheinberg.de“ kontaktieren. So bleibt der Ablauf für Wähler möglichst transparent.

