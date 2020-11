Köln: Polizei enttarnt Versteck eines Kriminellen – Foto zeigt, wie extrem der Fall ist

In Köln wurden in der Wohnung eines Drogendealers mehrere Betäubungsmittel und Schusswaffen sichergestellt.

Köln. Am Donnerstag gelang es der Polizei in Köln einen Drogendealer festzunehmen.

Mit einem richterlichen Beschluss war es den Beamten möglich eine unglaubliche Menge an Drogen in der Wohnung in Köln-Sülz sicherzustellen.

+++ A3 in Köln: Betonplatte fällt auf Autobahn und begräbt Wagen unter sich – Fahrerin sofort tot +++

Köln: Beamten finden unglaubliche Menge an Rauschmitteln

„Aufgrund der Ergebnisse der rund zwei Monate andauernden Ermittlungen hatten die Ermittler des Kriminalkommissariats 26 über die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Beschluss zur Durchsuchung seiner Wohnung beantragt“, geht aus dem Polizeibericht hervor.

Dabei wurde eine unglaubliche Menge illegaler Waren gefunden. Unter den Fundsachen befanden sich 18 Kilo Marihuana, 300 Gramm Kokain, acht scharfe Schusswaffen sowie Munition und 85.000 Euro Bargeld, wie dieses Foto beweist:

Die Polizei in Köln stellte in der Wohnung eines Drogendealers unter anderem mehrere Kilo Marihuana sicher. Foto: Polizei Köln

Der mutmaßliche Drogendealer soll nach Angaben der Polizei, unmittelbar nach der Verhaftung dem Haftrichter forgeführt worden sein.

-------------------------

weitere Nachrichten aus dem Ruhrgebiet:

Essen: Mutter erkennt Sohn (13) auf Polizei-Fahndungsfoto – Mittäter ist erst 10

Duisburg: Paar kann wegen fehlendem Visum nicht zusammen sein – doch dann hat der Mann diese Idee

Bochum: Corona-Chaos im Missbrauchsprozess! Aussage von Marvin (16) geplatzt

------------------------

Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, kann die Polizei zurzeit keine weiteren Auskünfte über den Fall liefern. (neb)