Corona: Weihnachtsferien starten früher in NRW – Menschen reagieren genervt  „Das hilft garantiert"

In diesem Jahr bestimmt das Coronavirus den Alltag der Menschen. Ein weiteres Mal kommen jetzt Maßnahmen auf Schülerinnen und Schüler zu.

DerWesten hatte bereits darüber berichtet, dass die Weihnachtsferien in NRW wegen Corona in diesem Jahr vorgezogen werden sollen. Das ist unter anderem auch eine Herausforderung für die Eltern. Hier gelangst du zu dem Artikel >> Weihnachtsferien in NRW 2020 schon früher – das müssen Eltern jetzt wissen

Corona in NRW: Weihnachtsferien werden in diesem Jahr vorgezogen

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat am Mittwoch angekündigt, dass die Weihnachtsferien in NRW 2020 früher beginnen. Der letzte Schultag ist in diesem Jahr der 18. Dezember, also einige Tage früher als gewohnt.

Schulferien in NRW 2021 im Überblick:

Osterferien: 29.März bis 10.April 2021

Pfingstferien: 25.Mai 2021

Sommerferien: 5.Juli bis 17.August 2021

Herbstferien: 11.Oktober bis 23.Oktober 2021

Weihnachtsferien: 24.Dezember 2021 bis 8.Januar 2022

Der Grund ist zwar nachvollziehbar, es sollen die Kontakte kurz vorher eingeschränkt werden, damit das Weihnachtsfest ohne massive Einschränkungen gefeiert werden kann. Dennoch sind viele über diese Änderung empört.

Auf der Facebook-Seite von DER WESTEN sind verschiedene Meinungen zu dem Beitrag zu lesen. „Jeder Tag, den die Kinder nicht unter diesen Umständen in die Schule müssen, ist richtig“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer sieht das allerdings komplett anders: „Soll das ein Gefallen sein? Schön für die Kinder, aber was sagt denn der Arbeitgeber dazu? Dann sollte man sich auch Gedanken darüber machen, wie die Kinderbetreuung aussehen soll“.

weitere Kommentare:

„Ach, ist dann der Virus nach Weihnachten und den Ferien weg oder wie? “

„Zwei Tage Distanzunterricht wären eine gute Lösung.“

„Ein Hoch auf unsere Regierung. Tolle Leistung! Das hilft garantiert Corona einzudämmen. Die haben da oben einen Geistesblitz gehabt. Naja, dafür werden sie ja auch gut bezahlt. “

Insgesamt sind die Ansichten sehr gespalten. Auch der NRW-Landtag will am Freitag nochmal über die verlängerten Weihnachtsferien sprechen. Hoffen wir, dass dem Weihnachtsfest in einem so turbulenten Jahr dann nichts mehr im Wege steht. (neb)