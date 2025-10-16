Neueröffnung im Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum – es ist erst der Anfang

Das Rhein-Ruhr Zentrum (RRZ) an der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Essen wird derzeit ordentlich auf links gedreht! Immerhin laufen seit dem Frühjahr umfangreiche Sanierungsarbeiten – doch trotz Großbaustelle geht das Leben im Einkaufszentrum weiter.

Jetzt gibt’s sogar schon die erste neue Attraktion, die Groß und Klein staunen lässt! Und das Beste? Das war erst der Anfang.

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Es gibt eine Go-Kart-Zone

Denn wo früher die Rollschuh-Disco ihre Bahnen zog, ist jetzt ein riesiger Indoor-Freizeitpark entstanden. Direkt im Obergeschoss neben dem CinemaxX soll am Freitag (17. Oktober) das Kinderspielparadies „Adventica“ eröffnen – und das hat es in sich! „Adventica“ ist nämlich kein Spielplatz von der Stange: Hier warten 14 verschiedene Attraktionen und elf aufwendig gestaltete Themenräume auf die Besucher. Vom abenteuerlichen Kletterparcours über knallbunte Hüpfburgen bis hin zum klassischen Bällebad – langweilig wird es hier garantiert nicht. Und es gibt sogar eine Go-Kart-Zone.

++ Auch interessant: Rhein-Ruhr-Zentrum: Jetzt ist es kaum noch zu übersehen – Kunden reiben sich die Augen ++

Das Besondere: Auch Erwachsene dürfen mitmachen! Wer also Lust hat, nochmal Kind zu sein, ist hier genau richtig. Für Geburtstagskinder gibt’s zusätzlich buchbare Räume – je nach Größe liegen die Preise für eine Geburtstagsfeier zwischen 170 und 380 Euro. Ein Tagesticket kostet dabei 35 Euro pro Person – dafür gibt’s ein Einlassbändchen, mit dem man den ganzen Tag über beliebig oft rein- und rausgehen kann.

Weitere Neuzugänge geplant

Die neue Attraktion ist aber nur der Anfang: Das gesamte Rhein-Ruhr Zentrum wird aktuell umfassend modernisiert. Der Westeingang wird neu gestaltet, neue Geschäfte ziehen ein – und auch im Bereich Infrastruktur hat sich was getan: Der Tunnel unter der A40 von der Bahnhaltestelle zum Zentrum wurde bereits auf Vordermann gebracht.

Und es geht noch weiter! Für das Jahr 2027 sind gleich zwei große Neuzugänge geplant: Drogeriemarkt Müller und der Supermarkt Kaufland sollen dann ihre Türen im RRZ öffnen. Während der gesamten Umbauphase bleibt das Rhein-Ruhr Zentrum für Besucher ganz normal geöffnet. Allerdings sollten Autofahrer beachten: Beim Parken kann es derzeit zu Einschränkungen kommen, da die Parkflächen umgebaut werden. Die komplette Modernisierung soll bis Herbst 2026 abgeschlossen sein.

Mehr News aus NRW:

Wer glaubt, dass das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim aktuell nur eine Baustelle ist, liegt falsch. Apropos Shopping in NRW: Ein Shop im Centro Oberhausen ist nun umgezogen – die Kunden sahnen dabei ordentlich ab. HIER gibts alle wichtigen Infos.