Nächstes Unglück im Rhein in NRW! Suchaktion nach vermisster Person

Schon wieder wird eine Person im Rhein in NRW vermisst! Erst am Montag (11. August) startete die Feuerwehr im Bereich Rodenkirchen Beach in Köln nach einem vermissten Familienvater. Seit Mittwoch herrscht traurige Gewissheit – er konnte nur noch tot geborgen werden (DER WESTEN berichtete).

Wie eine Feuerwehrsprecherin gegenüber dem „Kölner Stadtanzeiger“ angab, läuft derzeit ein Einsatz am Rhein in Leverkusen-Hitdorf. Zeugen wollen eine Person im NRW-Fluss gesehen haben. Doch bislang fehlt von ihr jede Spur. Die Feuerwehr hat eine Suchaktion gestartet.

Von Vermisstem im Rhein in NRW fehlt jede Spur

Nach bisherigen Informationen hatte gegen 11.30 Uhr in Höhe Stammheim die zunächst die Feuerwehr Köln alarmiert. Gegen 13 Uhr war dem „Express“ zufolge dann die Feuerwehr in Leverkusen hinzugerufen worden.

Um kurz nach 14 Uhr soll von der vermissten Person weiterhin jede Spur gefehlt haben. Derzeit suchen die Einsatzkräfte weiterhin das Ufer am Rhein in NRW ab, doch die Suchaktion werde wohl bald eingestellt.

Wird der Vermisste noch lebend aus dem Wasser geborgen? Der Einsatzleiter schließt laut „Express“ nicht aus, dass die Person mittlerweile wieder unversehrt das Wasser verlassen haben könnte.

