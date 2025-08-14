Familienvater tagelang im Rhein in NRW vermisst – tot!

Kaum ist der Sommer zurück, gibt es das nächste Rhein-Unglück in NRW. Am Montagnachmittag (11. August) suchte die Kölner Feuerwehr intensiv nach einem vermissten 47-jährigen Mann im Rhein in NRW.

Der zweifache Familienvater war im Bereich des Rodenkirchen Beach mit einem seiner beiden Söhne gegen 16Uhr ins Wasser gegangen, als die zwei plötzlich von der Strömung mitgerissen wurden. Der Junge konnte sich noch selbstständig aus dem Wasser retten, doch der Mann ging unter. Feuerwehr-Einsatzkräfte suchten stundenlang mit Hubschraubern, Rettungsbooten, Tauchern und Streifen an den Ufern. Die Suche wurde schließlich nach zweieinhalb Stunden abgebrochen.

Familienvater vom Rhein in NRW mitgerissen

Die Feuerwehr teilte auf Nachfrage des „Express“ mit, dass die Überlebenschancen des Vermissten zu gering waren, um die Suche fortzuführen. Angehörige erhielten vor Ort seelsorgerische Unterstützung.

Der Rhein in NRW gilt als besonders gefährlich. Strömungen, Strudel und Wirbel können Schwimmer schnell mitreißen. Immer wieder kommt es in diesem Fluss zu tödlichen Badeunfällen. Auch um den Familienvater herrscht jetzt traurige Gewissheit.

Vorsicht beim Schwimmen im Rhein in NRW

Am Mittwochnachmittag (13. August) hatten Rettungskräfte gegen 14.20 Uhr eine leblose Person auf dem Rhein entdeckt. Dabei handelte es sich eindeutig um den 47-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen bekannt gab.

In den vergangenen Wochen und Monaten starben mehrere Menschen bei Badeunfällen im Rhein in NRW. Trotz Warnungen gehen immer wieder Personen ins Wasser. Besonders riskant ist die unberechenbare Strömung, die auch geübte Schwimmer in große Gefahr bringt. Die Stadt Köln appelliert, nicht im Rhein zu baden oder zu schwimmen.

Im Rhein zu schwimmen bedeutet Lebensgefahr, warnen unter anderem Feuerwehr und Polizei. Der Fluss birgt zahlreiche Risiken für Badende. Vor allem Laien unterschätzen die starke Strömung und die unvorhersehbaren Wasserbedingungen. Trotz wiederholter Warnungen ereignen sich dort weiterhin tragische Unfälle mit teils tödlichem Ausgang. (mit dpa)

