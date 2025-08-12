Schon wieder Unglück im Rhein in NRW! Feuerwehr bricht Suche ab

Kaum ist der Sommer zurück, gibt es das nächste Rhein-Unglück in NRW. Am Montagnachmittag (12. August) suchte die Kölner Feuerwehr intensiv nach einem vermissten Mann im Rhein in NRW.

Der Mann war im Bereich des Rodenkirchen Beach ins Wasser gegangen und blieb verschwunden. Feuerwehr-Einsatzkräfte suchten stundenlang mit Hubschraubern, Rettungsbooten, Tauchern und Streifen an den Ufern. Die Suche wurde schließlich nach zweieinhalb Stunden abgebrochen.

Mann vom Rhein in NRW mitgerissen

Die Feuerwehr teilte auf Nachfrage des „Express“ mit, dass die Überlebenschancen des Vermissten zu gering waren, um die Suche fortzuführen. Angehörige erhielten vor Ort seelsorgerische Unterstützung.

Der Rhein in NRW gilt als besonders gefährlich. Strömungen, Strudel und Wirbel können Schwimmer schnell mitreißen. Immer wieder kommt es in diesem Fluss zu tödlichen Badeunfällen.

Vorsicht beim Schwimmen im Rhein in NRW

In den vergangenen Wochen und Monaten starben mehrere Menschen bei Badeunfällen im Rhein in NRW. Trotz Warnungen gehen immer wieder Personen ins Wasser. Besonders riskant ist die unberechenbare Strömung, die auch geübte Schwimmer in große Gefahr bringt. Die Stadt Köln appelliert, nicht im Rhein zu baden oder zu schwimmen.

Im Rhein zu schwimmen bedeutet Lebensgefahr, warnen unter anderem Feuerwehr und Polizei. Der Fluss birgt zahlreiche Risiken für Badende. Vor allem Laien unterschätzen die starke Strömung und die unvorhersehbaren Wasserbedingungen. Trotz wiederholter Warnungen ereignen sich dort weiterhin tragische Unfälle mit teils tödlichem Ausgang. (mit dpa)

