Saftiges Bußgeld am Rhein! Jetzt schielen alle auf diese NRW-Stadt

Seit Donnerstag (14. August) ist das Baden im Rhein auf Düsseldorfer Stadtgebiet verboten. Die Landeshauptstadt von NRW hat eine ordnungsbehördliche Verordnung für alle 42 Rheinkilometer der Stadtgrenze erlassen. Ziel ist es, Badeunfälle zu verhindern. Wer gegen das Verbot verstößt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Die Verordnung gilt vorerst bis Ende 2026.

Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) will beliebte Rheinabschnitte – beispielsweise den Paradiesstrand – besonders streng überwachen. Die bisherigen Maßnahmen wie Social-Media-Hinweise oder Warnschilder haben nicht ausgereicht. Dramatische Vorfälle am Rhein in NRW, oft mit tödlichem Ausgang, haben zuletzt in Düsseldorf und Köln zugenommen.

Anfang der Woche wurde in Köln ein 47-jähriger Familienvater vermisst. Die Rettungskräfte gaben keine Hoffnung, ihn lebend zu finden. Köln steht noch in der Prüfungsphase eines eigenen Badeverbots. Stadtdirektorin Andrea Blome erklärte, dass ein solches Verbot rechtssicher gestaltet sein müsse. Trotzdem betonte sie: „Eine flächendeckende Kontrolle aufgrund der Länge der Rheinuferbereiche wird nicht möglich sein.“

Das Innenministerium von NRW hat bestätigt, dass Düsseldorf eigenständig ein Badeverbot verhängen kann. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller von Düsseldorf erklärte: „Es ist unser ausdrückliches Ziel, weitere Badeunfälle im Rhein in Düsseldorf zu verhindern.“ Er forderte erneut Eigenverantwortung von den Menschen: „Nicht im Rhein zu baden, ist nicht nur verboten, sondern vor allem lebensgefährlich!“

Das Badeverbot betrifft nicht alle Aktivitäten. Behördliche Maßnahmen und Rettungsdienste bleiben erlaubt. Ebenso gestattet bleibt das kurzfristige Ein- und Aussteigen an Wasserfahrzeugen sowie das Angeln. Die Entscheidung Düsseldorfs könnte Signalwirkung für andere Städte in NRW haben. In Köln warnen Polizei, Feuerwehr und die DLRG weiterhin eindringlich vor den Gefahren des Rheins. Stadtsprecherin Simone Winkelhog erklärte: „Wer im Rhein badet, riskiert, im Rhein zu sterben.“

