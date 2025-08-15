Wieder verzweifelte Suche am Rhein in NRW ++ Feuerwehr verliert die Fassung

Der nächste Hitze-Tag in NRW – und schon wieder soll eine Person im Rhein verschwunden sein. Wie der Lagedienst der Kölner Feuerwehr auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, suchten Einsatzkräfte am Freitagnachmittag (15. August) nach einer Person, die im Rhein schwimmen gegangen und womöglich von der Strömung mitgerissen worden sein soll.

Eine Frau hatte den Notruf gewählt, nachdem eine triefend nasse Frau aus dem Fluss gestiegen sein und angegeben haben soll, dass ihr Schwimmpartner nicht wieder aufgetaucht sein soll. Die Feuerwehr Köln setzte bei der Suche im Bereich des Niehler Hafens einen Hubschrauber, Boote und Einsatzfahrzeuge ein, die auf beiden Seiten des Rheins nach der vermissten Person suchten.

Schwimmer im Rhein in NRW untergegangen?

Merkwürdig aus Sicht der Feuerwehr: als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Person verschwunden, die aus dem Rhein gestiegen war. Auch habe am Nachmittag noch keine Vermisstenanzeige vorgelegen. Weitere Spuren des Vermissten? Fehlanzeige!

Auch die Kollegen der Feuerwehr Leverkusen seien an der Suche beteiligt. Aber: Man suche „eine Nadel im Heuhaufen“, so der Lagedienst der Kölner Feuerwehr. Wieder einmal…

Erneute Vermisstensuche am Rhein in NRW. Foto: Patrick Schüller

Feuerwehr Köln fleht Anwohner an

Denn erst am Vortag musste die Feuerwehr nach Vermissten im Rhein suchen – ohne Erfolg (mehr dazu hier >>>). Zuvor wurde die Leiche eines Familienvaters (†47) gefunden, der im Bereich des Rodenkirchen Beach von der Strömung des Rheins mitgerissen worden sein. „Köln, wir müssen reden“, warb die Feuerwehr Köln bei Facebook um Aufmerksamkeit für die Gefahren des Rheins: „Der Rhein ist kein Badeplatz. Er ist unberechenbar, eiskalt, reißend – und gnadenlos.“ Der Appell am Dienstag (12. August):

Nicht „nur mit den Füßen rein“

Nicht „nur bis zu den Knien“

Nicht „nur kurz abkühlen“.

„Einfach gar nicht. Bleibt draußen. Schützt euer Leben – und eure Liebsten davor, euch so zu verlieren.“

Als am Donnerstag (14. August) erneut nach einem Schwimmer in Köln gesucht werden musste, schien die Feuerwehr Köln in einem weiteren Post beinahe resigniert: „Ach Köln“, leiteten die Einsatzkräfte ein und befürchtete das Schlimmste: „Irgendwo wird jetzt vermutlich ein Platz leer bleiben.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Suche am Freitag einmal gut ausgeht.