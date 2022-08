Rhein in NRW: Passanten finden Gegenstand in ausgetrocknetem Flussbett – sie rufen sofort die Polizei

Der Pegel des Rhein in NRW sinkt aufgrund der hohen Temperaturen drastisch ab.

Doch durch die zurückgehende Wassermenge werden im Flussbett des Rhein immer wieder unerwartete Entdeckungen sichtbar. In Bonn (NRW) rief ein Spaziergänger direkt die Polizei, nachdem er einen besonders alarmierenden Gegenstand erblickt hatte.

Rhein in NRW: Spaziergänger macht beunruhigenden Fund

Der Passant war am frühen Sonntagnachmittag (21. August) am Rheinufer in Höhe des Rheinkilometers 651,8 unterwegs, als er unterhalb des Post Towers plötzlich einen verdächtigen Gegenstand erblickte. Im Flussbett lag ein Metallstück, das einer Weltkriegsgranate ähnelte.

Beunruhigende Entdeckung im Rhein bei Bonn. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panama Pictures

Eine Granate im Rhein-Flussbett? Der Spaziergänger rief sofort die Polizei, die den Fundort anschließend sicherten.

Rhein in NRW: Polizei und Kampfmittelräumdienst kommen an

Auf die Polizeibeamten folgten schließlich Mitarbeiter des Bonner Ordnungsamtes, ehe auf die Ankunft des Kampfmittelräumdienstes gewartet, wie der „Bonner General-Anzeiger“ schreibt.

----------------------------------------

Mehr Meldungen aus NRW:

----------------------------------------

Einen Tag später, am Montag (22. August), gab die Stadt Bonn schließlich Entwarnung: „Das vermeintliche Kampfmittel entpuppte sich nach Prüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst als Zaunaufsatz.“ (at)

+++ A42 in NRW: Auto fängt Feuer – Autobahn gesperrt +++

Ruhrgebiet: Pegel der Ruhr sinkt – plötzlich machen Angler eine schaurige Entdeckung

Die Dürre der vergangenen Woche hat den Wasserpegel der Ruhr auf einen Tiefpunkt gedrückt. Dadurch mussten die Angler eine unliebsame Entdeckung machen: Sie fanden am ausgetrockneten Ufer der Ruhr Knochen! Hier mehr lesen <<<