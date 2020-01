Rhein: Müllsammler finden Leiche – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Am Rhein ist am Freitag eine Leiche gefunden worden.

Bonn/Dormagen. Schrecklicher Fund am Rhein! Bei einer Müllsammelaktion sind am Rheinufer in Dormagen Teile eines skelettierten Leichnams gefunden worden.

Das Unfassbare: Bei der Leiche handelt es sich um einen seit mehr als zwei Jahren vermissten Bonner. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Rhein: Leiche ist vermisster Bonner

Der Fund wurde bereits am vergangenen Sonntag gemacht. Der Leichnam sei an einer schwer zugänglichen Stelle am Rheinufer entdeckt worden, hieß es weiter. Die Polizei ist sich sicher, dass es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt. Es bestünden „keine begründeten Zweifel an der Identität des Leichnams“.

53-Jährige zuletzt 2017 gesehen

Der damals 53-jährige Mann, der an Demenz litt, wurde im Dezember 2017 das letzte Mal in Bonn gesehen. Die damalige Suche blieb erfolglos. Polizeilich eingesetzte Suchhunde verloren am Rheinufer die Spur des Mannes.

Ein Fremdverschulden seines Todes schließt die Polizei aus. (jhe mit dpa)