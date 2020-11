Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe in Köln: Blinde Frau will mit Hund im Supermarkt einkaufen – dann muss sie sich diese Worte gefallen lassen

Unfassbar, welche Worte sich eine blinde Frau bei Rewe anhören musste, als sie mit ihrem Hund den Supermarkt betreten wollte.

Eine blinde Frau will den Supermarkt mit ihrem Assistenzhund betreten. Doch wie die Rewe-Mitarbeiter in Köln auf das Tier reagieren, schockiert nicht nur Frauchen selbst. Darüber berichtet der „Express“.

Rewe in Köln: Blinde Frau will mit Hund in Supermarkt - und scheitert an der Eingangstür

Ein Eis sollte es für Carina sein, um sich nach einem anstrengenden Tag im Büro auf dem Nach-Hause-Weg ein wenig Erholung zu gönnen. Also schnell zu Rewe im Kölner Hauptbahnhof, dachte sich die Frau.

Doch weit gefehlt. Schon an der Tür wies man Carina ab – wegen ihres Blindenführerhundes Pitou!

Carina und ihr Assistenzhund hatten Schwierigkeiten bei Rewe in Köln. (Symbolbild) Foto: imago images

Aus diesem Grund wies eine Mitarbeiterin Carina und ihren Hund ab

Der habe nichts im Geschäft verloren, soll eine Mitarbeiterin der verdutzten Kundin erklärt haben. Er stelle ein Hygienerisiko für unverpackte Lebensmittel dar, hieß es.

Auch der Hinweis, es handele sich um einen Assistenzhund, soll die Mitarbeiter nicht von der Notwendigkeit Pitous überzeugt haben. Und das, obwohl sein Frauchen von Geburt an blind ist.

So äußert sich Rewe zu dem Fall

Wie Rewe später mitteilte, dürfen Assistenzhunde ihren Besitzer sehr wohl in ein Geschäft begleiten. Derartige Probleme wie Carinas Fall in der Filiale am Kölner Hauptbahnhof seien bislang nicht bekannt.

Für Carina kam diese Klarstellung zu spät: Auf ein leckeres Eis hatte sie an diesem Abend laut „Express“ keinen Appetit mehr. (vh)