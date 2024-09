Rewe im Ruhrgebiet: Kundin fassungslos – was sich an der Kasse abspielt, ist „derart unangenehm“

Diese Durchsage braucht niemand! Rewe gehört zu den beliebtesten Supermärkten seiner Art, lockt täglich Tausende Kunden an. Auch in Recklinghausen im Ruhrgebiet ist der dortige Rewe beliebt. Was aber jetzt eine Kundin berichtet, lässt nur noch den Kopf über das Personal des Ruhrgebiet-Rewe schütteln.

Eigentlich sollte es ein technischer Fortschritt sein, wenn der Rewe von nebenan einen mobilen Scanner beim Einkaufen zur Verfügung stellt. Man scannt einfach die Artikel, die man einkaufen will und in den Einkaufswagen legt, das System erfasst den Preis automatisch und beim Ausgang zahlt man dann einfach. Bei Rewe in Recklinghausen ist es aber etwas anders gelaufen.

Rewe im Ruhrgebiet: Kundin fassungslos

Auf Facebook regt sich die Kundin mächtig auf, schreibt: „Heute haben wir bei Rewe in Recklinghausen wieder mit dem ‚mobilen Scanner‘ eingekauft und an der Kasse ist dann was total Unangenehmes passiert! Die Kassiererin schreit total laut durch den Laden: ‚Sabine, komm mal für eine Warenkorbkontrolle!'“

Alle Blicke der anderen Kunden hätten sich sofort auf die Kundin gerichtet – „als hätten wir was geklaut. Das war äußerst peinlich“, schreibt die Frau weiter. Sie macht ihrem Ärger Luft, fügt noch hinzu: „Kontrolle halten wir für wichtig, aber nicht so, dass es für redliche Kunden derart unangenehm ist. Wir kaufen nie wieder mit dem mobilen Ding ein – obwohl das ja eine Erleichterung für einen Großeinkauf ist.“ RUMMS!

Was sich an der Kasse abspielt, ist „derart unangenehm“

Andere Kunden pflichten ihr bei, können das unsensible Verhalten der Rewe-Mitarbeiter nicht nachvollziehen. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ja, das war sehr ungehobelt von der Kassiererin.“

„Das glaube ich dir, dass es euch peinlich war. Furchtbar sowas.“

„DAS ist wirklich peinlich und ein No-Go!“

„Unmögliches Benehmen! Kontrolle ja, aber öffentliche Blamage geht gar nicht. Ich hoffe, du hast dich beschwert.“

Da besteht wohl durchaus die Frage, ob die Rewe-Kundin künftig wieder mit dem mobilen Scanner einkaufen wird. Und ob der Supermarkt im Ruhrgebiet nicht auch mal seine Mitarbeiter schulen sollte…