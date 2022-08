Rewe im Ruhrgebiet will neuen Service ausbauen – DAS kommt jetzt auf Kunden zu

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Kunden von Rewe im Ruhrgebiet können sich über den Ausbau eines neuen Service' der Supermarkt-Kette freuen.

Dabei geht es aber nicht um die Rewe-Filialen, sondern um einen Service, der den Kunden im Ruhrgebiet viel Zeit einsparen kann.

Rewe im Ruhrgebiet: Neuer Service soll ausgebaut werden

Besonders seit dem Beginn der Corona-Pandemie boomen Lieferservice' – und damit ist nicht nur das Liefern von Hauptmahlzeiten der Restaurants gemeint. Auch Supermärkte oder Discounter haben mittlerweile teilweise einen Lieferservice etabliert. So auch Rewe. Nun hat Rewe in Neuss ein neues Food Fulfillment Center eröffnet. Davon sollen auch Kunden im Ruhrgebiet, genauer von Düsseldorf bis Duisburg, profitieren, wie „klamm.de“ berichtet.

----------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

----------------------

Durch das neue Center können mehr Rewe-Kunden nun Same-Day-Lieferungen in Auftrag geben. Das neue Lager am Standort Neuss bildet eine erste Basis für die geplante Ausdehnung des Rewe-Lieferservices in Richtung Ruhrgebiet. Der neue Standort hat eine Lagerfläche von mehr als 10.000 Quadratmetern. Hier werden die Lieferungen an die Kunden vorbereitet. Von dem Lager im Neusser Barbaraviertel aus werden Haushalte in einem Umkreis von 30 Kilometern erreicht.

Rewe im Ruhrgebiet: Kunden können sich DARAUF freuen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

+++ Ruhrgebiet: Mann muss plötzlich immensen Gas-Abschlag zahlen – „Ab sofort wird kalt geduscht“ +++

Rewe im Ruhrgebiet: Same-Day-Lieferungen werden ausgebaut

„Mit unserem neuen Food Fulfillment Center schaffen wir neue Service-Möglichkeiten für den Ballungsraum Düsseldorf bis Duisburg: Die optimale Lage im Neusser Barbaraviertel trägt dazu bei, dass wir unsere Kunden noch schneller erreichen. Denn ab sofort sind Sameday-Lieferungen in den entsprechenden Regionen möglich”, sagt Drasko Lazovic, Geschäftsführer der Rewe Digital Fulfilment Services GmbH.

----------------------

Weitere Nachrichten aus dem Ruhrgebiet:

----------------------

Um die „Same Day“-Lieferung zu nutzen, können Kunden aus der Lieferregion bis 13 Uhr in der App oder der Webseite von Rewe ein freies Lieferfenster ab 17 Uhr wählen, so „klamm.de“. Es gibt aber auch einen Haken an der Sache: Denn bisher profitieren noch nicht alle Rewe-Kunden im Ruhrgbiet... (gb)